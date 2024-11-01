edición general
El gran golpe de EEUU a los fondos de vivienda: prepara una ley para obligarles a vender sus casas de alquiler en siete años

Estados Unidos podría introducir una de las mayores restricciones a la inversión institucional en vivienda de las últimas décadas. El Senado estudia un proyecto de ley que obligaría a los grandes inversores a vender las viviendas unifamiliares que construyan para alquilar en un plazo máximo de siete años desde su finalización

azathothruna #2 azathothruna
No se si suena a nuevo chiringuito o medida roja comunista :shit: xD :troll:
jm22381 #4 jm22381
Me lo creeré cuando lo voten y lo aprueben.
DORO.C #1 DORO.C
Algunos de por aquí van a implosionar :troll:
#3 MPR *
Ostias, este giro hacia el comunismo más radical no lo vi venir.

#1 Yo no sé si criticar la medida o dar palmas con las orejas.

Estoy por pensar que han adelantado un poquito el April Fools' Day :roll: :roll:
eltxoa #5 eltxoa
Suena a que estos no estaban pagando el peaje requerido y lo tendrán que pagar ahora. :-D
