El gran golpe de EEUU a los fondos de vivienda: prepara una ley para obligarles a vender sus casas de alquiler en siete años

Estados Unidos podría introducir una de las mayores restricciones a la inversión institucional en vivienda de las últimas décadas. El Senado estudia un proyecto de ley que obligaría a los grandes inversores a vender las viviendas unifamiliares que construyan para alquilar en un plazo máximo de siete años desde su finalización
| etiquetas: pisos , especulacion , vivienda , eeuu
#1 Yo no sé si criticar la medida o dar palmas con las orejas.
Estoy por pensar que han adelantado un poquito el April Fools' Day