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La gran estafa de las tortillas sin cuajar

La gran estafa de las tortillas sin cuajar  

Equipo de investigación analiza el caso de las tortillas líquidas. Nos adentramos en una cocina para conocer las claves de este complot hostelero.

| etiquetas: vaya semanita , batido , huevo , patata
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9 comentarios
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yopasabaporaqui #2 yopasabaporaqui
Hombre, líquidas no. Pero que "suden" sí, me encantan. Cuajada de todo y, para mí ya es seca. Para gustos claro.
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Arkhan #5 Arkhan
Cocineros que no saben hacer tortillas y, además, te las cobran bien caras por no dedicarles el tiempo que toca.

Al menos que hagan las tortillas así garantiza que, al menos, te las van a servir en un plato en vez de en una baldosa.
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#1 Leclercia_adecarboxylata
Pero qué clase de herejía es esta? Cómo osan meterse con las tortillas líquidas con cebolla? :ffu:
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EldelaPepi #4 EldelaPepi
#1
Tranquilo, solo se meten con las tortillas, no dicen nada de confitería. :-D
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powernergia #8 powernergia
La moda de las tortillas para beber.
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DDJ #9 DDJ
El debate aquí puede ir por donde queráis pero el vídeo y el titulo es de una parodia hecha por Vaya Semanita
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alfema #3 alfema
Mira que yo intento hacerla algo jugosa, sin pasarme, pero no lo consigo, incluso poniendo más huevos, tendré que probar un vuelta y vuelta.
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EldelaPepi #6 EldelaPepi *
#3
Mi truco es aceite muy caliente, para empezar.
Le das la vuelta y luego apagas el fuego antes de tiempo para que cuaje mas despacio y la vas tocando.

Después la echas a un plato unos segundos antes de lo que la sacarías y ya, tortilla sin cuajar.

Edit:
Olvidaba lo del chorrito de leche. Muy poca. Eso ayuda.
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millanin #7 millanin
La ruleta de la salmonela.
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