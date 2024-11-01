La gran estafa del 78: por qué lo que tenemos no es una democracia (y está diseñado para no serlo), la opinión de Bea Talegón

¿Y si la ineficiencia, el saqueo y la impunidad fueran el resultado exacto para el que fue diseñada nuestra arquitectura política? La propia Constitución y el desarrollo legislativo posterior se diseñaron para garantizar que el poder nunca saliera de las cúpulas de los partidos. La trampa”: diseñados para la corrupción. El sistema genera una selección inversa: no llegan arriba los mejores gestores, sino los más aptos para la supervivencia interna del partido. Esto convierte al presupuesto público en un botín a repartir.