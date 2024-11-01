La gran estafa del 78: por qué lo que tenemos no es una democracia (y está diseñado para no serlo), la opinión de Bea Talegón

¿Y si la ineficiencia, el saqueo y la impunidad fueran el resultado exacto para el que fue diseñada nuestra arquitectura política? La propia Constitución y el desarrollo legislativo posterior se diseñaron para garantizar que el poder nunca saliera de las cúpulas de los partidos. La trampa”: diseñados para la corrupción. El sistema genera una selección inversa: no llegan arriba los mejores gestores, sino los más aptos para la supervivencia interna del partido. Esto convierte al presupuesto público en un botín a repartir.
| etiquetas: corrupción del regimen78 , cavero
Como comentamos en la entrevista, la solución no vendrá de quienes se benefician del problema. Los partidos no se reformarán a sí mismos para perder poder. La regeneración, si llega, tendrá que venir de una sociedad civil que despierte del sueño dogmático y exija, no mejores jugadores, sino reglas de juego diferentes.
Esto no se arregla con partidos que lo maximo que aspiren es a entrar en coalición con el PSOE. Esto se "podria" arreglar con gente que quiera cambiar el juego. No ayudar a perpetuarse al PSOE/PP
- El ciudadano es irrelevante: con el sistema de listas cerradas y bloqueadas, el diputado no se debe a sus votantes, sino al jefe que le puso en la lista. Quien se mueve no sale en la foto, y quien no obedece, no cobra.
- La indefensión está garantizada: al no haber contrapesos reales, el ciudadano carece de herramientas para frenar los abusos del poder.
Podemos, Sumar, Compromis,.
Tercera Edad En Acción (3E)
Escaños En Blanco (votar en blanco a un Senado que sólo existe para colocar a políticos, ahorraría bastante)
Recortes Cero
Podemos-IU-AV en la… » ver todo el comentario
Los partidos políticos importantes tienen escándalos de corrupción a mansalva. La conducta errática de los dirigentes de los partidos políticos estatales minoritarios también es un problema; "detalles" como prometer no mudarse de… » ver todo el comentario
Alguien ha descubierto la versión política del principio de Peter, qué cosas.
En el Ibex los verás ahora con grandes nombres compuestos .
La mayor bajada de pantalones del pueblo español en siglos.