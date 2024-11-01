edición general
La gran estafa del 78: por qué lo que tenemos no es una democracia (y está diseñado para no serlo), la opinión de Bea Talegón

¿Y si la ineficiencia, el saqueo y la impunidad fueran el resultado exacto para el que fue diseñada nuestra arquitectura política? La propia Constitución y el desarrollo legislativo posterior se diseñaron para garantizar que el poder nunca saliera de las cúpulas de los partidos. La trampa”: diseñados para la corrupción. El sistema genera una selección inversa: no llegan arriba los mejores gestores, sino los más aptos para la supervivencia interna del partido. Esto convierte al presupuesto público en un botín a repartir.

skaworld #5 skaworld *
Nuestro sistema electoral es muy deficiente, a muchos niveles, nadie lo duda, por ejemplo tiene graves desajustes que hacen que la opinion de las misma Bea Talegon que cree que cura el cancer con agua con azucar tenga algun tipo de relevancia y salga en medios.
themarquesito #9 themarquesito
#5 Yo ahí también veo un fallo del sistema educativo
Torrezzno #2 Torrezzno
Lo digo siempre, en todos mis comentarios y articulos

Como comentamos en la entrevista, la solución no vendrá de quienes se benefician del problema. Los partidos no se reformarán a sí mismos para perder poder. La regeneración, si llega, tendrá que venir de una sociedad civil que despierte del sueño dogmático y exija, no mejores jugadores, sino reglas de juego diferentes.


Esto no se arregla con partidos que lo maximo que aspiren es a entrar en coalición con el PSOE. Esto se "podria" arreglar con gente que quiera cambiar el juego. No ayudar a perpetuarse al PSOE/PP
#1 tierramar
- No hay separación de poderes: el Ejecutivo nace del Legislativo y controla al Judicial. Es un “monstruo de tres cabezas” pero un solo cuerpo: el partido gobernante.
- El ciudadano es irrelevante: con el sistema de listas cerradas y bloqueadas, el diputado no se debe a sus votantes, sino al jefe que le puso en la lista. Quien se mueve no sale en la foto, y quien no obedece, no cobra.
- La indefensión está garantizada: al no haber contrapesos reales, el ciudadano carece de herramientas para frenar los abusos del poder.
#7 giputxilandes
Cualquier opinión de la tarada esta es irrelevante.
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
mas litio en supositorio que en baterias, al perro chanchez lo ha puesto Franco, que una cosa no sea perfecta vale pero que lleguemos a estos niveles de oligofrenia...preucupante, asi que como lema para el futuro "mas litio para supositorios!"
#3 tierramar *
Vuelvo a repetir NO todos los partidos son iguales, además de los partidos corruptos del Regimen exiten otros que no son corruptos. La unica manera de sacar de los gobienros a los partidos es votando a otros, ellos no se van a retirar, y si no quieren politicos tienen Escaños en blanco:
Podemos, Sumar, Compromis,.
Tercera Edad En Acción (3E)
Escaños En Blanco (votar en blanco a un Senado que sólo existe para colocar a políticos, ahorraría bastante)
Recortes Cero
Podemos-IU-AV en la…   » ver todo el comentario
rusito #12 rusito *
#3 Para mí, casi todos los partidos políticos institucionales son iguales, todos los que tienen representación parlamentaria. Haría una excepción con algunos partidos nacionalistas/"independentistas" pero ellos son cómplices de esta situación.

Los partidos políticos importantes tienen escándalos de corrupción a mansalva. La conducta errática de los dirigentes de los partidos políticos estatales minoritarios también es un problema; "detalles" como prometer no mudarse de…   » ver todo el comentario
#10 pozz
Nadie dice que el sistema en España sea perfecto, obivamente que es mejorable.. pero viendo lo que hay pro el mundo, pues es bastante decente. Pero vaya, viniendo las declaraciones de una tarada, y de un miserable facha que idolatra a dictadores, terroristas, nazis e imperialistas, pues la mierda se amontona en este envio,
#6 Tensk
" El sistema genera una selección inversa: no llegan arriba los mejores gestores, sino los más aptos para la supervivencia interna del partido."

Alguien ha descubierto la versión política del principio de Peter, qué cosas.
rusito #11 rusito *
Para mí esta persona es disidencia controlada. Hace un discurso que causa impacto en el PSOE pero después se mete en cada sarao, igual alaba a Putin, como se lía con Puigdemont y después termina Horizonte con Iker Jimenez
oceanon3d #8 oceanon3d *
No fue una transición sino una transacción donde todos los golpistas que se llenaron los bolsillos en la dictadura, pasaron todo lo robado perfectamente lavado al sistema actual.

En el Ibex los verás ahora con grandes nombres compuestos .

La mayor bajada de pantalones del pueblo español en siglos.
