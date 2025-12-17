Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: "Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros"

En un principio se culpó a los lobos, pero quien devoró a la burra "Mimosa" en Caces, a poco más de diez kilómetros del centro urbano de Oviedo, fue un oso de grandes dimensiones. Al menos eso es lo que sostiene el propietario del animal, Daniel Suárez, que un mes después del ataque ha puesto a disposición de LA NUEVA ESPAÑA unas grabaciones en las que se ve al plantígrado comiéndose a su burra. "Puse las cámaras unos días después porque sabía que los destrozos que tenía el animal no podían ser de los lobos aunque el guarda, en un principio, as
350 e le pagan por el burro, no es ganadero, descontar gastos, y declaralo se hará rico?
y la guajá llorando en casa
Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros. Alguien tiene que ponerle freno a esto porque cualquier día va a ocurrir una desgracia
Ha faltado mencionar a niños devorados por lobos o alguna versión de caperucita o los tres cerditos para hacer pleno.
Y miran de reojo al lince.