Graban a un oso devorando a una burra en Oviedo: "Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros"

En un principio se culpó a los lobos, pero quien devoró a la burra "Mimosa" en Caces, a poco más de diez kilómetros del centro urbano de Oviedo, fue un oso de grandes dimensiones. Al menos eso es lo que sostiene el propietario del animal, Daniel Suárez, que un mes después del ataque ha puesto a disposición de LA NUEVA ESPAÑA unas grabaciones en las que se ve al plantígrado comiéndose a su burra. "Puse las cámaras unos días después porque sabía que los destrozos que tenía el animal no podían ser de los lobos aunque el guarda, en un principio, as

plutanasio
#12 El lobo sólo caza jabalís si son presas de oportunidad, contra uno sano no se suelen enfrentar, prefieren otras presas que no sean capaces de abrirles de arriba abajo de un meneo.
wata
La burra ya estaba muerta cuando puso las cámaras y grabó al oso. No hay evidencias de que fuera el oso quién la mato.
#4 Astur_
#2 esta el video completo en redes sociales, voy a verlo
#9 Pixmac
#2 Incluso puede que la burra ya estuviera muerta por perros silvestres o muerte natural y el oso acudiera a devorar los restos. Los ganaderos dejan a los animales sueltos, sin supervisión, y se dan cuenta tarde de que algo ha pasado, no pudiendo decir qué pasó pero un ataque del lobo u otro animal viene muy bien para recuperar dinero.
#17 Astur_
#9 qué fino el tío, traslado el oso a donde le interesaba, como haría con una bolsa con miel?
350 e le pagan por el burro, no es ganadero, descontar gastos, y declaralo se hará rico?
y la guajá llorando en casa
plutanasio
#8 Eso es lo que he dicho, la caza ha bajado y las poblaciones de jabalís se han disparado y hasta perdido el miedo en entrar a núcleos urbanos.
borteixo
#10 si no se hubiesen cargado a los lobos no estaríamos como estamos con los jabalís. La caza puede hacer que se reproduzcan incluso más.
#21 Einwanderer
#10 Ahí resume por qué la caza de jabalíes suele provocar que aumenten sus poblaciones: www.naturalezacantabrica.es/2017/12/cuantos-mas-jabalies-se-cazan-mas.
roker
Bear Patrol ya.
#20 Astur_
#18 estarán en Benidorm gastando las subvenciones
frg
No cabe noticia entre tanto sensacionalismo:

Están al lado de nuestras casas y nos van a comer a nosotros. Alguien tiene que ponerle freno a esto porque cualquier día va a ocurrir una desgracia

Ha faltado mencionar a niños devorados por lobos o alguna versión de caperucita o los tres cerditos para hacer pleno.
#3 Astur_
#1 y ocurrirá, ese oso no deberia estar ahi, pero como está cerca de un campo de golf, calculo que no tardaran mucho en buscar algún solucion
Veelicus
#3 O igual son las casas las que no deberian estar ahi, no conozco el caso, pero es otra posibilidad
#7 Astur_
#5 opinar es gratis, qué más da desconocer el tema.. ya puestos, yo les obligaría a comprar un piso en madrid
Veelicus
#7 No, es que no se si son construcciones antiguas o nuevas zonas residenciales, para mi no es lo mismo
plutanasio
#1 Cuando yo era un guaje en invierno los lobos bajaban al pueblo comer de los contenedores que estaban llenos porque no había forma que los recogiese el camión de la basura. Mi abuela ya me contaba que en las nevadas gordas algún oso paseaba por las calles del pueblo buscando comida. Y hace unos años todo eso ha vuelto porque los pueblos se han abandonado y ya no hay control de las poblaciones de animales por parte de los cazadores, y cada vez irá a más, ya lo estamos viendo con los jabalís.

www.elnortedecastilla.es/palencia/hombre-sufre-heridas-20180307174837-
#8 Astur_
#6 y porque cazar jabalíes hace tener más ? no tendras menos?
frg
#6 Justo estamos hablando de los que se pueden comer y controlar la población de jabalís. Si los cazas, acabas con el problema que tenemos con los animales que ya no tienen detredadores naturales, generando dos problemas, superpoblación y escopeteros sueltos.
PabloPani
Ya han legalizado la caza del lobo y ahora van a por el oso.
Y miran de reojo al lince.
#19 Astur_
#13 puto psoe, mata animales
Tarod
A ver si van aprendiendo que vale mas una osa que todos los ganaderos juntos
