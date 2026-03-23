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Graban al actor Shia LaBeouf ebrio y gritando a una desconocida en Roma

El actor ha sido captado en vídeo ebrio y gritando con actitud agresiva a una mujer que se encontraba sentada en una mesa próxima a la suya en una cafetería de Roma. Se ve cómo LaBeouf, que había viajado a la ciudad por el bautizo de su padre, comienza a hablar con la desconocida de la otra mesa mientras ella hace caso omiso hasta que él estalla y se queda mirándola fijamente, a lo que la mujer opta por seguir ignorando lo sucedido. El actor camina por calles aledañas al establecimiento visiblemente alterado y gritando de manera desconcertante.

| etiquetas: shia lebeouf , actor , roma
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8 comentarios
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Cuñado #2 Cuñado
No digo que no tenga problemas con algunas sustancias... pero igual también es que es gilipollas.

los gays corpulentos me dan miedo
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SVSRTZ #4 SVSRTZ
#2 Debe de tenerle miedo también a las mujeres que pasan de él.
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pitercio #5 pitercio
Odio a estos tipos despreciables e irrelevantes que no vienen más que a demostrar mi propia ignorancia e incultura sobre quiénes son y mi desconocimiento indolente de lo que pasa en su mundo. Me siento súper culpable por no dedicarles ni un minuto.
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Brill #7 Brill
LaBeouf es un conocido glipollas que monta jaleos de este tipo cada dos por tres. Cualquier día le ladrará al tipo equivocado y terminará en la cárcel o en el hospital.
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zentropia #1 zentropia
Parece que necesita volver a la clinical de desintoxicacion
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neiviMuubs #8 neiviMuubs
Obviamente esa mujer no sabía que se enfrentaba a un canibal americano, eso le enfureció por hacerle sentir irrelevante
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devilinside #3 devilinside
No me parece raro en él ninguna de las dos cosas
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CosmoKramer #6 CosmoKramer
Este tío está muy mal
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menéame