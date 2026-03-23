Graban al actor Shia LaBeouf ebrio y gritando a una desconocida en Roma

El actor ha sido captado en vídeo ebrio y gritando con actitud agresiva a una mujer que se encontraba sentada en una mesa próxima a la suya en una cafetería de Roma. Se ve cómo LaBeouf, que había viajado a la ciudad por el bautizo de su padre, comienza a hablar con la desconocida de la otra mesa mientras ella hace caso omiso hasta que él estalla y se queda mirándola fijamente, a lo que la mujer opta por seguir ignorando lo sucedido. El actor camina por calles aledañas al establecimiento visiblemente alterado y gritando de manera desconcertante.