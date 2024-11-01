edición general
GPT-5 sorprende al demostrar un nuevo resultado en optimización convexa

La inteligencia artificial vuelve a protagonizar un hito inesperado, esta vez en un terreno reservado a especialistas: las matemáticas puras. Un experimento reciente con GPT-5 Pro, el modelo avanzado de OpenAI, ha mostrado que la IA es capaz de generar una prueba matemática inédita, ampliando un resultado abierto en un artículo de investigación sobre optimización convexa. Aunque la contribución no supera el trabajo final realizado por investigadores humanos, el episodio es revelador sobre el futuro de la colaboración entre humanos y máquinas...

5 comentarios
imaginateca
Nada. nada, solo repite como un lor... Espera, ¿qué has dicho que ha hecho?
1 K 20
meneandro
#1 Coger cosas de otros y juntarlas, si.
0 K 10
imaginateca
#3 En los departamentos de las universidades hay un dicho:

El que copia un libro es un plagiador
El que copia dos, es un recopilador
Y el que copia tres, es un investigador.

A ver si nos creemos que somos todos Einstein porque no es el caso.
0 K 10
meneandro
#4 A lo que voy, no es lo mismo tener una intuición y desarrollar las ideas, probar fórmulas y sacar una teoría, aún partiendo de las mátemáticas y física desarrolladas por otros, lo cual es una labor creativa, que tomar las matemáticas y física de otros y sacar un resultado (que básicamente es jugar con las ecuaciones hasta que te da alguna solución). Lo que ha hecho la IA es lo segundo, pero lo venden como si fuera lo primero. Para llegar a lo primero aún le falta mucho.
0 K 10
pablisako
Nos comen.
0 K 10

