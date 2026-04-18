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La 'gorra ultra', el novedoso material intervenido a los radicales en Sevilla: "Primera vez que se incautan en todo el país"

La 'gorra ultra', el novedoso material intervenido a los radicales en Sevilla: "Primera vez que se incautan en todo el país"  

Una gorra que, en realidad, es un casco. Por fuera, tela y visera. Por dentro, sin embargo, reviste una protección bastante fuerte para evitar los golpes con material contundente como pelotas de madera o barras de hierro

| etiquetas: gorra , casco , ultras
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22 comentarios
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Comentarios destacados:    
Gresteh #2 Gresteh
Que “gorra ultra” ni que niño muerto, eso es un EPI de lo más común, un casco para trabajar en fábricas. ¿Que los ultras empiezan a usarlo? Vale ok… pero es como si empiezan a llamar a los zapatos de seguridad “zapatos ultra”…
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Mesto #4 Mesto *
#2 ¿Y qué sentido tiene camuflar un casco de obra dándole apariencia de gorra y llevarlo para ir a ver un partido salvo que semanas antes ya sepas que vas a ir a liarla?
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Gresteh #5 Gresteh
#4 No es camuflarlo, los venden así, es un EPI de lo más normal. Puedes encontrarlo en cualquier sitio donde vendan EPIs, incluido Leroy Merlin.

Están pensados para sitios donde puedes tener golpes en la cabeza pero donde no hace falta casco. Básicamente son más cómodos que un casco de obra y sobresalen menos por lo que son muy adecuados para trabajar en fábricas donde estás entrando en zonas con maquinaria y cosas así.

Lo de llevarlos a un partido, pues vale, si, si los llevan es para darse de hostias... pero no son "gorras ultra" son meros EPI que se están usando para algo para lo que no están diseñados.
1 K 19
Mesto #6 Mesto *
#5 Yo lo flipo contigo; básicamente intentas venderme que un "kit de combate" es en realidad una compra rutinaria en la sección de ferretería.

Vamos, que ahora resulta que los ultras no van a ver el partido sino que van a que les den el visto bueno en prevención de riesgos laborales, ¿no?

Sublime, mis dies.
2 K 37
Gry #11 Gry *
#2 Recuerdo cuando se asociaban las botas con puntera de acero con los skinheads. :hug:

#6 las venden en cualquier lado: www.amazon.es/Uvex-u-Cap-Sport-Seguridad-Trabajo/dp/B00Q4GLEXQ
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Gresteh #13 Gresteh *
#6 Pero es que lo es!!! se usan muchísimo, ahora, lo que NO es normal es llevarlo a un partido. Mi objeción es llamar "gorra ultra" a algo que es un EPI de lo más normal en ambientes industriales. Se usan cuando el riesgo no es que te caiga algo o te golpee algo, si no cuando el riesgo es que TU te golpees con algo. Por ejemplo, es necesario para entrar en zonas técnicas de instalaciones donde hay tuberías a la altura de la cabeza, o en instalaciones con robots industriales donde el…   » ver todo el comentario
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Mesto #17 Mesto
#13 ¿En serio?

Entinces si veo a un grupo de tíos en un callejón a las tres de la mañana armados con bates de béisbol no puedo decir que son 'armas de matón' sino que son 'instrumentos de madera para el golpeo de esferas de cuero en actividades lúdico-deportivas'. ¿Es así?

Que los usen para reventar retrovisores o la cabeza de alguien es un detalle contextual y sin importancia que no debería enturbiar el noble nombre del equipamiento deportivo, ¿verdad?"

Repito, yo lo flipo.
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Gresteh #19 Gresteh
#17 ¿acaso he justificado el que se lleve a un partido? no, para nada... Ahora, si a los bates de beisbol los llamasen en es página "palos ultra" del mismo modo objetaría. Hay que hablar con precisión, no es una gorra ultra, no es nada "raro" no es algo tuneado creado ex profeso, es un EPI de lo más normal, que se vende en cualquier sitio donde vendan EPIs, que está siendo utilizado donde no debe.

Y mira, los puedes encontrar por una docena de euros en Leroy Merlin, Amazon,…   » ver todo el comentario
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Mesto #21 Mesto
#19 Me rindo, lo dejo aquí. Reconozco que me superas. admiro tu fe ciega en el diccionario técnico por encima de la realidad.

Debe de ser una vida muy tranquila esa en la que si alguien te viene de frente con un pasamontañas ignífugo y un bate de béisbol tú ni ves a un radical con armas de ultra sino a un especialista en criogenia que se ha perdido de camino a un partido de fútbol o que en peor de los casos está haciendo un mal uso de ellas.

Em debate es todo tuyo, yo me bajo aquí.
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sxentinel #12 sxentinel
#4 Ergonomía, es mas ligero que un casco y mas cómodo de llevar. No protege tanto, ya que no protege contra caídas de objetos, pero a cambio protege contra el sol.

www.vestuariolaboral.com/en-812-gorras-industriales-c-470
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Mesto #14 Mesto
#12 Ya, claro; es por “ergonomía y protección solar" y no porque vayan con la intención de liarla. El Leroy Merlin resulta que es ahora la nueva Druni o Sephora.

Por favor, dejad de justificar lo indefendible. . Es tan rematadamente absurdo como decir que un cinturón de explosivos es un "EPI de demolición usado para algo para lo que no está diseñado".

Dejadlo ya. La lógica se cae por todas partes.
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sxentinel #15 sxentinel
#14 Te he puesto el enlace de una pagina donde los venden.

Tu comentario es como decir: que si ya claro, dejad de justificar lo injustificable, tener un martillo es como tener una herramienta de romper huesos.

Que los usen mal, no implica que no tengan sentido como herramientas.
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Mesto #18 Mesto
#15 Si no sabes distinguir la diferencia entre cuchillo de cocina y arma blanca yo no puedo hacer nada.

Deja de ahondar en lo absurdo. Si una gorra con refuerzo de seguridad está en la cabeza de un operario que revisa tuberías, es un EPI. si la llevan 50 tíos que van desde casi 1000km buscando bronca a un partido de fútbol es una gorra ultra.


Llamar a las cosas por su nombre según el contexto no es ignorancia técnica, es tener dos dedos de frente.
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sxentinel #20 sxentinel
#18 Si claro que lo diferencio.

Había entendido tu comentario como que algo así no tiene sentido como EPI.

Y me da que la mayoría lo ha hecho igual.
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Mesto #22 Mesto
#20 Ok.

Entinces si alguna vez te apuñalan, cosa que espero que nunca ocurra, no será un asesino si no un usuario que utiliza los elementos de cocina de una forma inadecuada.
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Postmeteo #7 Postmeteo *
#2 Lo "ultra" es camuflarlo como ropa normal para poder participar en actos violentos con mayor seguridad.

No es muy distinto del hooligan que paran de camino a un partido de fútbol con un bate de beisbol porque "amo todos los deportes"

Tanto la gorra como el bate puedes usarlo en un contexto inofensivo pero el trasfondo del individuo que lo lleva luede ser alarmante
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#16 amusgada
#2 date cuenta que el periódico en el que sale esta "noticia" llevaba en su cabecera aquello de "el periódico falangista del mañana" y que aquí lo conocemos como La Nueva Engaña, sensacionalismo con una pizquita de racismo y clasismo y bulos.
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#8 fremen11
Les falta la cuchilla a lo peaky blinders........
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#9 Edwin.r
Los ultras de la real
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CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
casco de moto es ok, casco amarillo de currela es ok, gorra epi!!! no puede ser
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menéame