La 'gorra ultra', el novedoso material intervenido a los radicales en Sevilla: "Primera vez que se incautan en todo el país"  

Una gorra que, en realidad, es un casco. Por fuera, tela y visera. Por dentro, sin embargo, reviste una protección bastante fuerte para evitar los golpes con material contundente como pelotas de madera o barras de hierro
| etiquetas: gorra , casco , ultras
Están pensados para sitios donde puedes tener golpes en la cabeza pero donde no hace falta casco. Básicamente son más cómodos que un casco de obra y sobresalen menos por lo que son muy adecuados para trabajar en fábricas donde estás entrando en zonas con maquinaria y cosas así.
Lo de llevarlos a un partido, pues vale, si, si los llevan es para darse de hostias... pero no son "gorras ultra" son meros EPI que se están usando para algo para lo que no están diseñados.
Vamos, que ahora resulta que los ultras no van a ver el partido sino que van a que les den el visto bueno en prevención de riesgos laborales, ¿no?
Sublime, mis dies.
#6 las venden en cualquier lado: www.amazon.es/Uvex-u-Cap-Sport-Seguridad-Trabajo/dp/B00Q4GLEXQ
Entinces si veo a un grupo de tíos en un callejón a las tres de la mañana armados con bates de béisbol no puedo decir que son 'armas de matón' sino que son 'instrumentos de madera para el golpeo de esferas de cuero en actividades lúdico-deportivas'. ¿Es así?
Que los usen para reventar retrovisores o la cabeza de alguien es un detalle contextual y sin importancia que no debería enturbiar el noble nombre del equipamiento deportivo, ¿verdad?"
Repito, yo lo flipo.
Y mira, los puedes encontrar por una docena de euros en Leroy Merlin, Amazon,… » ver todo el comentario
Debe de ser una vida muy tranquila esa en la que si alguien te viene de frente con un pasamontañas ignífugo y un bate de béisbol tú ni ves a un radical con armas de ultra sino a un especialista en criogenia que se ha perdido de camino a un partido de fútbol o que en peor de los casos está haciendo un mal uso de ellas.
Em debate es todo tuyo, yo me bajo aquí.
www.vestuariolaboral.com/en-812-gorras-industriales-c-470
Por favor, dejad de justificar lo indefendible. . Es tan rematadamente absurdo como decir que un cinturón de explosivos es un "EPI de demolición usado para algo para lo que no está diseñado".
Dejadlo ya. La lógica se cae por todas partes.
Tu comentario es como decir: que si ya claro, dejad de justificar lo injustificable, tener un martillo es como tener una herramienta de romper huesos.
Que los usen mal, no implica que no tengan sentido como herramientas.
Deja de ahondar en lo absurdo. Si una gorra con refuerzo de seguridad está en la cabeza de un operario que revisa tuberías, es un EPI. si la llevan 50 tíos que van desde casi 1000km buscando bronca a un partido de fútbol es una gorra ultra.
Llamar a las cosas por su nombre según el contexto no es ignorancia técnica, es tener dos dedos de frente.
Había entendido tu comentario como que algo así no tiene sentido como EPI.
Y me da que la mayoría lo ha hecho igual.
Entinces si alguna vez te apuñalan, cosa que espero que nunca ocurra, no será un asesino si no un usuario que utiliza los elementos de cocina de una forma inadecuada.
No es muy distinto del hooligan que paran de camino a un partido de fútbol con un bate de beisbol porque "amo todos los deportes"
Tanto la gorra como el bate puedes usarlo en un contexto inofensivo pero el trasfondo del individuo que lo lleva luede ser alarmante