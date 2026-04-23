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Google cambia las normas: Sundar Pichai asegura que el 75% del nuevo código de la compañía es generado por IA
El directivo confirma que tres cuartas partes del código nuevo que se crea en Google se genera mediante inteligencia artificial y son revisados por humanos.
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google
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ia
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programación
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sundar pichai
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#2
cuchufletas
Si la gente entendiera lo que realmente implica esto, debería ser suficiente para hacer caer en picado sus acciones en bolsa y quebrar la compañía.
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#4
MAVERISCH
#2
qué implica?
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#6
igarb
#4
Según tengo entendido, que todo se aguanta sobre cuatro palillos
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#13
kh4os
#6
efectivamente, y me río de la revisión humana. Es más me río de la revisión en cualquier empresa. Vistazo rápido y aprovar
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#15
Ishkar
#4
Para empezar, que si empiezan a medir en líneas de código, no van a tener mejor código, si no más linias. Una de los grandes de avance de productividad informática fue cuando se superó la idea de "hay que sacar linias" por "hay que conseguir resultados". Ahora estamos volviendo atrás porque los accionistas imbéciles se la pone dura que cualquier empresa les venda la moto de que la IA va aumentar la productividad 2mil millones porciento porque patatas. Pero en fin, en menos de dos años vamos a ver cuanta caña recogen.
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#5
Carapedo
#2
La consultoría y las empresas de software son las más expuestas hoy en día.
A las empresas de software ya les dieron en el mercado pero se recuperaron en mayor o menor medida. Y en consultoría se están viendo cosas. Creo que fue KPMG que "descendió" a algunos socios hace pocos días, cosa que no sé si había pasado antes....
Pero el mercado todavía no está mostrando todo el riesgo de la IA para muchas industrias de servicios.
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#14
kh4os
#5
el daño es a largo plazo, A cortar plazo solo se ve un incremento de productividad, A largo plazo no hay quien añada código nuevo si que se rompa por otro sitio.
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#9
guillersk
#2
si implica más pasta para los accionistas
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#12
Cidwel
#2
El código es efimero y ha muerto. No hay que mantenerlo. Hay que sobreescribirlo desde 0, manteniendo buenos documentos de requisitos.
Los problemas de mantenibilidad que puedas pensar no existen cuando lo que va a estar de moda es hacer hotswap de sistemas reescritos desde 0 en una fabrica de longanizas.
La calidad de codigo ya no importa en la mayoría de sistemas no-críticos que requieran bajo nivel de optimización. Y tampoco creo que eso perdure para siempre
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#17
buronix
#2
No lo creo, en equipos con personas cualificadas la IA generativa funciona muy bien y acelera mucho , el problems radica en su uso por personal no cualificado , que no es el caso de Google
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#1
Gry
Dentro de poco cualquiera podrá programar su propio Google en el garaje de su casa con ayuda de la IA.
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#3
Arkhan
#1
Con el modelo que se programe él mismo porque seguro que los grandes se encargarán de que no puedas ponerles en aprietos con sus propios productos.
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#16
kh4os
#1
eso siempre se ha podido hacer, pero haber si tienes dinero para montar esos centros de datos
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#8
frankiegth
*
Con tanta IA al tipo pareciera que empiezan a sobrarle dedos.
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#11
tommyx
#8
los duros
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#7
Yufiro
*
Cuanto más trabajo con la IA más veo que es un bluff, si pretenden usarla para sustituir gente. Yo la uso mucho para generar código, y si va muy bien porque usa cosas que ya existen, no inventa nada, mucho powershell, pero solo me evita perder tiempo , suele ser ineficiente y se enrolla en tonterías , además igualmente debes saber de código para poder lanzarlo, pero sobre todo porque es código para usar y tirar. Y eso si no se enroca en usar código viejo o decirte que algo no vale cuando si.…
» ver todo el comentario
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#10
tommyx
#7
"solo me evita perder tiempo ", bueno, yo ademasás aprendo. Lo que yo veo es que el tiempo que me ahorra, ni me sirve para aumentar el sueldo y evita que metan mas gente , con lo que quien gana es la empresa .
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#18
lotomorcillo
#10
y por eso hay tanta ansia con la IA.
Para mañana poder echarte
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18
comentarios)
menéame
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A las empresas de software ya les dieron en el mercado pero se recuperaron en mayor o menor medida. Y en consultoría se están viendo cosas. Creo que fue KPMG que "descendió" a algunos socios hace pocos días, cosa que no sé si había pasado antes....
Pero el mercado todavía no está mostrando todo el riesgo de la IA para muchas industrias de servicios.
Los problemas de mantenibilidad que puedas pensar no existen cuando lo que va a estar de moda es hacer hotswap de sistemas reescritos desde 0 en una fabrica de longanizas.
La calidad de codigo ya no importa en la mayoría de sistemas no-críticos que requieran bajo nivel de optimización. Y tampoco creo que eso perdure para siempre
Para mañana poder echarte