Google alerta de que la IA está creando virus informáticos que mutan en tiempo real para saltar las barreras de ciberseguridad

Por primera vez, Google describe una nueva generación de virus (o malware, como se los denomina en el sector) que reescribe su propio código para adaptarse a las defensas, atacar sus puntos débiles y esconder los patrones que podrían disparar los sistemas de alerta, volviéndose más difíciles de detectar. Lo hace a través de una conexión directa con modelos de lenguaje como Gemini, la IA de la multinacional.

#2 Setis
Por supuesto, es responsabilidad de todos los demás el arreglar lo de esos virus, no de Google que podría desactivar Gemini en cualquier momento pero les costaría dinero.
ansiet #1 ansiet *
Acabo de desinstalarme Gemini.
Rápido hacer todos lo mismo.
#3 villarraso1978
Todos sabíamos que la IA se iba a utilizar para crear virus, suplantaciones de voz/vídeo y el porno
Spirito #4 Spirito
#3 Lo de que ia IA iba a crear porno...
