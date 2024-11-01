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Gonzo preguntando a la mujer de Aznar [VÍDEO] [HEMEROTECA]

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Gonzo preguntando cuando Ana Botella iba a la peluquería en coche oficial.

| etiquetas: periodismo
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2 comentarios
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Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Que raro, no le ha saltado ninguna charo al cuello.
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#1 Emotivo *
Que le pregunté porque vendió a los buitres las viviendas públicas.
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menéame