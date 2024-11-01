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Gonzo preguntando a la mujer de Aznar [VÍDEO] [HEMEROTECA]
Gonzo preguntando cuando Ana Botella iba a la peluquería en coche oficial.
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#2
Macnulti_reencarnado
Que raro, no le ha saltado ninguna charo al cuello.
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Emotivo
*
Que le pregunté porque vendió a los buitres las viviendas públicas.
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