Gonzalo Bernardos, economista: "Hagan lo posible por comprar una vivienda. Las pensiones del futuro no serán tan generosas como en la actualidad"

El profesor de Economía de la Universidad de Barcelona sostiene que el mejor plan de pensiones es "tener una vivienda". En medio de este panorama de altos precios, cada vez se escucha más el término del "House flipping". Una estrategia de inversión basada en comprar una propiedad, reformarla y aumentar su valor. Bernardos dice que "es lo de toda la vida: compra, reforma y vende. Pero le pones un nombre extranjero y parece más chulo y más bonito. Esto se ha hecho en España desde siempre, pero como el mercado de un cambio, todos estos padecerán"

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Eso, comprad una casa por el pobre Bernardos (metido hasta el tuétano en el mercado inmobiliario) porque tiene miedo de que su pensión no sea lo suficientemente cuantiosa y tiene que ahorrar.
3
alfre2 #7 alfre2
Esta noche cae el mercado y este tío sale mañana en portada diciendo aquello de “se veía venir, las señales eran claras. El que las ignoró y compró una vivienda estaba loco!”
1
Catacroc #4 Catacroc
No seran tan generosas por que tienes pensión en función de lo que cobras y como cobras una mierda tendras una pension de mierda. Muy bien comprate una casa, ¿como? si cobro una mierda no tengo opcion de comprarme una casa. Gano lo justo para pagar el alquiler y cuando consegui una mejora de salario automaticamente me subieron el alquiler por lo que sigo atrapado en el mismo problema. Los consejos de este economista me sirven lo mismo que si hubiese dicho "La mejor manera de ser millonario es heredar". Es un gran consejo que no me sirve para nada.
1
Findeton #1 Findeton
Cuando tiene razón, tiene razón.
1
#5 Grahml *
#1 Y cuando no la tiene, pues no la tiene.

Este el que dijo: "la vivienda nunca bajará", y hostia puta que si se equivocó.

x.com/JulianMaciasT/status/1597175161555365888

El que este tío, a estas alturas, con una incertidumbre de tres pares de cojones, con las guerras de Rusia, Ucrania, junto con la tiranía de Trump y el genocidio de Netanyahu. Con China creando sus grupos "elitistas" de turno y Europa quedando a la altura del betún con cada movimiento que hace, el mero hecho de que este tío vuelva a las andadas con precedentes de predicciones erradas antológicas, sólo hace pensar que lo mejor es no invertir nada en vivienda.
1
Connect #9 Connect
#5 La realidad es que técnicamente la vivienda nunca bajó. Al menos para los que querían comprar una con hipoteca. Porque no las daban. Pero el que tenía pasta en el banco, se puso las botas. Para cuando el mercado hipotecario volvió a abrirse, los precios ya iban disparados

Como siempre, en ríos revueltos solo ganan pescadores.
0
tusitala #10 tusitala
#5 El da "consejos" para beneficiarse. Ahora está la vivienda altísima, en Aluche, barrio obrero de Madrid, están vendiendo viviendas por 600.000 euros.
Recuerdo las polémicas de si era posible que Pablo Iglesias se comprara su chalet de 500. 000 euros con dos sueldos de ministro.
Ahora hay que meterse hasta las cejas en una hipoteca para pagar un piso de 600.000 con uno o dos sueldos de mierda.
Si te están diciendo que no hay burbuja empieza a sospechar.
0
#8 milestone
#1 Un economista es esa persona que acierta 20 de las 2 últimas crisis.
0
XtrMnIO #6 XtrMnIO
En realidad la razón principal es tener pagada ya la vivienda cuando te jubiles, así te queda el neto de la jubilación para vivir.
0
Gadfly #2 Gadfly
Pero vaya, que ha descubierto la pólvora.
0

