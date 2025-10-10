González Amador al juez del Supremo que ha sentado en el banquillo al fiscal general: "Yo hubiera querido ser tratado como un ciudadano cualquiera"  

Lamentó ante el magistrado Leopoldo Puente que había más noticias suyas que de la guerra de Ucrania desde que le llamaron "defraudador confeso". "Yo hubiera querido ser tratado como un ciudadano cualquiera, como lo que era, Alberto González Amador, no como la pareja de la presidenta", señala, para añadir que ahora que ha visto todo lo que ocurrió después, no hacía falta "ser Leibniz ni Newton" para llegar a una conclusión lógica: "Me han dejado totalmente vendido".