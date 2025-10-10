edición general
González Amador al juez del Supremo que ha sentado en el banquillo al fiscal general: "Yo hubiera querido ser tratado como un ciudadano cualquiera"

González Amador al juez del Supremo que ha sentado en el banquillo al fiscal general: "Yo hubiera querido ser tratado como un ciudadano cualquiera"  

Lamentó ante el magistrado Leopoldo Puente que había más noticias suyas que de la guerra de Ucrania desde que le llamaron "defraudador confeso". "Yo hubiera querido ser tratado como un ciudadano cualquiera, como lo que era, Alberto González Amador, no como la pareja de la presidenta", señala, para añadir que ahora que ha visto todo lo que ocurrió después, no hacía falta "ser Leibniz ni Newton" para llegar a una conclusión lógica: "Me han dejado totalmente vendido".

#1 BurraPeideira_
Para las comisiones no te importa que te traten como la pareja de la presidenta. Así cualquiera.
#3 Emotivo
A un ciudadano cualquiera no le ponen en la mano unos negocios tan jugosos.
Aguarrás #5 Aguarrás *
Estarías en el trullo, rata despreciable. ¬¬
pepel #2 pepel
En el ático puedes ser un ciudadano cualquiera, y en la Quirón también. En mnm eres el novio de IDA.
Alius #4 Alius
Se le trata como lo que es: un delincuente.
SuperBuker #6 SuperBuker *
Este señor no entiende que la ciudadanía se escandalice porque un político de primera plana decida compartir lecho con un mafioso y chanchullero como él.
