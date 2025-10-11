El Golfo de València suma ya seis seísmos en 24 horas tras dos nuevos terremotos

El litoral valenciano ha vuelvo a temblar esta mañana en dos ocasiones frente a las costas de Cullera y Sueca y son ya los seis los movimientos sísmicos detectados por el Instituto Geográfico Nacional en el entorno del Golfo de Valéncia en poco más de 24 horas. En esta ocasión, sobre las 9,38 horas, se ha registrado un seísmo de 3 grados de magnitud, el mayor de los registrado en la provincia de València en lo que llevamos de año y que, según ha informado el IGN, se ha sentido tanto en Cullera como en Sueca.