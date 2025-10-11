El Golfo de València suma ya seis seísmos en 24 horas tras dos nuevos terremotos

El litoral valenciano ha vuelvo a temblar esta mañana en dos ocasiones frente a las costas de Cullera y Sueca y son ya los seis los movimientos sísmicos detectados por el Instituto Geográfico Nacional en el entorno del Golfo de Valéncia en poco más de 24 horas. En esta ocasión, sobre las 9,38 horas, se ha registrado un seísmo de 3 grados de magnitud, el mayor de los registrado en la provincia de València en lo que llevamos de año y que, según ha informado el IGN, se ha sentido tanto en Cullera como en Sueca.
(Anécdota personal: en 2016 hubo uno en Sevilla de 3 y poco, y sólo lo noté por cómo se movían las lámparas del hotel donde trabajaba).
El caloret faller no para
Sí buscamos en internet el impacto de terremotos de esa categoría podemos encontrar:
"Un terremoto de magnitud inferior a 2 es un microsismo o sismo menor, generalmente no perceptible y que no causa daños. Estos sismos quedan registrados en los sismógrafos, pero su intensidad es tan baja que las personas no suelen notarlos.
Magnitud menor de 2: No son perceptibles
