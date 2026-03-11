edición general
9 meneos
29 clics

El Gobierno vasco reúne en secreto en un caserío a 17 presos con cinco víctimas de ETA

El Gobierno vasco reunió el pasado 3 de julio en secreto, en un apartado caserío de Alzo (Guipúzcoa), a 17 presos de ETA con cinco víctimas de la extinta organización terrorista para que pasaran el día juntos. Víctimas y etarras compartieron charlas, paseos en grupos reducidos y mantel a lo largo de unas nueve horas, en presencia de dos altos cargos del Departamento de Justicia que dirige la socialista María Jesús San José. El encuentro forma parte del programa de «justicia restaurativa» que el Gobierno vasco (PNV-PSE) despliega desde finales

| etiquetas: terrorismo , eta , reconciliacion , pais vasco
7 2 5 K 46 politica
17 comentarios
7 2 5 K 46 politica
Nokith #4 Nokith
A ver si hacen algún dia eso con las víctimas de los gobiernos del PP.
2 K 37
#12 Barriales
#4 rendía que ser en el estadio Maracana.
0 K 8
#17 hokkien
#4 no hay mantel suficientemente grande, aunque esos predicaran el paella para todos...
0 K 10
MateriaNegra #13 MateriaNegra
Hay algo que los debates políticos sobre ETA casi nunca mencionan: que las víctimas no son un bloque monolítico, ni los perpetradores tampoco. Algunas víctimas necesitan condena pública y distancia absoluta. Otras, y esto la neurociencia del trauma lo respalda, necesitan algo diferente: mirar a los ojos al causante del daño y escuchar algo que reorganice la narrativa que llevan décadas cargando.
La justicia restaurativa no es perdón obligatorio ni blanqueamiento. Es una herramienta clínica de…   » ver todo el comentario
1 K 26
ruinanamas #7 ruinanamas
Si les hace sentirse "bien" de alguna manera, pese a que el daño provocado sea irreparable, no lo veo mal del todo, es un comienzo... No podemos vivir con odio toda nuestra vida, ha de ser duro perder a un familiar por un acto terrorista y tener que dejar de lado ese sentimiento de venganza, aunque no todos lo vamos a ver de la misma manera. Intentar de llevarlo lo mejor posible y que estas cosas sirvan para que no vuelva a ocurrir algo así en el futuro.
1 K 25
eltxoa #5 eltxoa
Titular del mundo!
1 K 21
Urasandi #15 Urasandi
#5 "El Gobierno vasco anunció en 2022 su voluntad de impulsar este proyecto" pero es un secreto...
0 K 11
efectogamonal #10 efectogamonal
Aznar también se reunió en secreto con ETA en Burgos, el Mundo por lo que sea no publicó nada.

Que se vayan todos los putos nazis de mierda y sus voceros a tomar por el puto culo {0x1f525}
0 K 20
Solinvictus #14 Solinvictus *
#10 es mentira se reunió con el movimiento vasco de liberación.

Edito: mira iba a editar pero paso, es ironía y el que no lo coja que se aguante, que ya me inflaron a negativos otra vez
0 K 7
Supercinexin #2 Supercinexin
Sólo puede quedar uno. ¡Hagan sus apuestas!
0 K 19
javibaz #6 javibaz
El pasado 3 de julio. Y tanto que pasado
0 K 12
ipanies #9 ipanies
A de ser en secreto para proteger a las víctimas de los asesinos de sus familiares y por los descerebrados de ultraderecha que les iban a llamar de todo tras publicarse esto en el Inmundo
0 K 12
perrico #16 perrico
#9 Es que no es secreto. Es discreto. Porque son actos donde víctimas y terroristas han dado su visto bueno.
El hecho de que las víctimas puedan recibir respuestas del sinsentido que fue la violencia y que los terroristas puedan de alguna manera mostrar su arrepentimiento y ver la consecuencia de sus actos, parece ser de alguna forma algo reparador.
0 K 11
FunFrock #1 FunFrock
17 vs 5... La proporción no es muy segura
0 K 9
#8 Robe7064
En otras ocasiones han salido por aquí entrevistas a vícitmas y a presos que han participado de esos encuentros y cómo ha funcionado.

Recuerdo la de una mujer que se encontró con el asesino de su padre. Y otra de uno de los presos que había puesto bombas. ¿Alguien sabe usar el buscador de Menéame?
0 K 9
Graffin #11 Graffin
Joer, leyendo el titular pensaba que el gobierno estaba reuniendo etarras para montar ETA 2: Tokio drift
0 K 9
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Encerrona! Que no les den las espaldas...
0 K 8

menéame