El Gobierno vasco reúne en secreto en un caserío a 17 presos con cinco víctimas de ETA

El Gobierno vasco reunió el pasado 3 de julio en secreto, en un apartado caserío de Alzo (Guipúzcoa), a 17 presos de ETA con cinco víctimas de la extinta organización terrorista para que pasaran el día juntos. Víctimas y etarras compartieron charlas, paseos en grupos reducidos y mantel a lo largo de unas nueve horas, en presencia de dos altos cargos del Departamento de Justicia que dirige la socialista María Jesús San José. El encuentro forma parte del programa de «justicia restaurativa» que el Gobierno vasco (PNV-PSE) despliega desde finales
La justicia restaurativa no es perdón obligatorio ni blanqueamiento. Es una herramienta clínica de… » ver todo el comentario
El hecho de que las víctimas puedan recibir respuestas del sinsentido que fue la violencia y que los terroristas puedan de alguna manera mostrar su arrepentimiento y ver la consecuencia de sus actos, parece ser de alguna forma algo reparador.
Recuerdo la de una mujer que se encontró con el asesino de su padre. Y otra de uno de los presos que había puesto bombas. ¿Alguien sabe usar el buscador de Menéame?