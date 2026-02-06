·
6

22
clics
El Gobierno vasco concede al exjefe de ETA Txeroki permiso para salir de prisión de lunes a viernes
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la medida
|
etiquetas:
:
eta
,
prisiones
,
txeroki
,
tercer grado
6
0
1
K
65
politica
9 comentarios
6
0
1
K
65
politica
#4
johel
*
"La autorización se produce a
propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel
donostiarra, que planteó la aplicación a Txeroki del
artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario
"
"La Fiscalía de la Audiencia Nacional tendrá que emitir ahora un informe, que no es vinculante, sobre la medida que se le concede a Txeroki. Finalmente,
será el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de dicho tribunal el que deberá determinar si el exjefe de ETA puede disfrutar o no del mencionado permiso
".
El titular y el contenido... ufff...
2
K
42
#6
obmultimedia
#4
Muy pretencioso y deliberado a 2 dias de unas elecciones autonomicas.
0
K
11
#9
IngridPared
#4
Precisamente la entradilla dice que :
El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la medida
No hace falta ni entrar en el artículo para saberlo.
0
K
14
#1
manzitor
Si todos somos iguales ante la ley, si así lo decide el juez...pues saldrá.
1
K
22
#3
Barriales
#1
el PEPE saldrá en tromba para tapar el caso de acoso sexual del alcalde Mustoles.
Caso Nebenka II.
0
K
7
#8
JackNorte
Ojala todos los terroristas pagaran y se cumpliera la ley como dice la constitucion , de forma igual para todos.
0
K
11
#7
Cuñado
Pues que aproveche para visitar a Joey Tempest, que lleva años buscándolo.
youtu.be/wzmJrVSA3Mg?si=Wx42AU498YrjSc_s
0
K
9
#5
charly-brown
Mientras no tengamos una ley que meta a los terroristas para siempre en la cárcel, los terroristas tienen que salir algún día no guste o no.
Aparte que se acogería a mil leyes para salir tras décadas en una cárcel.
O cambias la ley o no te quedará otra que gritar, pero aceptar tu propia regla de juego.
0
K
7
#2
Aenedeerre
Esos días teletrabaja desde casa.
0
K
6
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
