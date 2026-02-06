edición general
El Gobierno vasco concede al exjefe de ETA Txeroki permiso para salir de prisión de lunes a viernes

El Gobierno vasco concede al exjefe de ETA Txeroki permiso para salir de prisión de lunes a viernes

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la medida

johel #4 johel *
"La autorización se produce a propuesta de la junta de tratamiento de la cárcel donostiarra, que planteó la aplicación a Txeroki del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario"
"La Fiscalía de la Audiencia Nacional tendrá que emitir ahora un informe, que no es vinculante, sobre la medida que se le concede a Txeroki. Finalmente, será el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de dicho tribunal el que deberá determinar si el exjefe de ETA puede disfrutar o no del mencionado permiso".
El titular y el contenido... ufff...
obmultimedia #6 obmultimedia
#4 Muy pretencioso y deliberado a 2 dias de unas elecciones autonomicas.
#9 IngridPared
#4 Precisamente la entradilla dice que : El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la medida
No hace falta ni entrar en el artículo para saberlo.
manzitor #1 manzitor
Si todos somos iguales ante la ley, si así lo decide el juez...pues saldrá.
#3 Barriales
#1 el PEPE saldrá en tromba para tapar el caso de acoso sexual del alcalde Mustoles.
Caso Nebenka II.
JackNorte #8 JackNorte
Ojala todos los terroristas pagaran y se cumpliera la ley como dice la constitucion , de forma igual para todos.
Cuñado #7 Cuñado
Pues que aproveche para visitar a Joey Tempest, que lleva años buscándolo.

youtu.be/wzmJrVSA3Mg?si=Wx42AU498YrjSc_s
#5 charly-brown
Mientras no tengamos una ley que meta a los terroristas para siempre en la cárcel, los terroristas tienen que salir algún día no guste o no.
Aparte que se acogería a mil leyes para salir tras décadas en una cárcel.
O cambias la ley o no te quedará otra que gritar, pero aceptar tu propia regla de juego.
Aenedeerre #2 Aenedeerre
Esos días teletrabaja desde casa.
