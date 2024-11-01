edición general
El Gobierno valenciano prevé autorizar 4.000 viviendas en la huerta protegida de Xirivella que se inundó en la dana

El suelo, ubicado al sur del casco urbano, está calificado como protegido por el Plan de Acción Territorial (PAT) de l'Horta, según recoge el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana. Aunque es cierto que los terrenos no constan como inundables según el Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundaciones. El mismo visor cartográfico que cuenta con una capa dana en el que se pueden apreciar todas las zonas inundadas refleja que con diferentes grados de profundidad, la lengua de la Dana alcanzó los terrenos que se pretenden urbanizar.

xirivella , gobierno valenciano , psicópatas inmobiliarios
Desideratum
La política urbanística de este país, especialmente cuando gobierna el PP, y no digamos cuando cogobierna con Vox, es la de auténticos terroristas inmobiliarios.

Unos auténticos canallas sin el más mínimo escrúpulo que, a sabiendas de la existencia de riesgos muy elevados, que pondrían en peligro la integridad de la vida de miles de ciudadanos, siempre priorizan la monetización de sus decisiones.

Como buenos patriotas de banderita cuya única patria es el dinero.

Nunca hay que cansarse de recordar que votar a esta despreciable llena de psicópatas y criminales MATA.
Asimismov
#1 no solo vidas, también fortuna, bienes y vehículos: un "futuro prometedor" y después de haber metido, estaremos bien jodidos.
camvalf
#1 ¿Política que? eso a lo que tu llamas política urbanística es la cultura del pelotazo, el concejal de urbanismo es un simple recaudador para el partido y amigos.
soberao
#1 En cuanto venden el promotor se lava las manos, lo mismo los que autorizaron el cambio de uso del suelo. Luego si más tarde toca indemnizar lo hace le ayuntamiento o la comunidad autónoma, no el corrupto que recalificó terrenos inundables para pegar el pelotazo y largarse con el dinero.
Supercinexin
#1 Pero no gobierna Irene Montero y nadie oprime a los hombres sólo por el hecho de ser hombres.

Claramente compensa. Es un mal necesario y los otros peor. La izquierda debe hacer autocrítica.
javi_ZZ
Yo soy de ese municipio. Nací allí. Me parece lamentable la posición del gobierno municipal. Para empezar, donde pretenden hacer toda esa obra es en zona de huerta, que es patrimonio de los valencianos. Segundo, esa zona no es inundable, es lo siguiente. Además, se encuentra al lado de una vía de tren. Por cierto, antes de cercanías, y que nos dejaron sin línea a los vecinos de Xirivella. Señores, es la zona más baja en cota. Hace años, se pretendía sacar por esa zona una carretera que uniera…   » ver todo el comentario
javibaz
Que dejen bien claro quién o quienes se hacen responsables en caso de inundación.
Uge1966
No tiene ningún sentido, no lo entiendo. De verdad. :-S
TheGreatDoc
Nada nada, minucias. Que se inundara en la dana, siendo tierra que absorbe el agua, no quiere decir que se vaya a inundar con casas y asfalto.
