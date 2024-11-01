El Gobierno valenciano prevé autorizar 4.000 viviendas en la huerta protegida de Xirivella que se inundó en la dana

El suelo, ubicado al sur del casco urbano, está calificado como protegido por el Plan de Acción Territorial (PAT) de l'Horta, según recoge el visor cartográfico de la Generalitat Valenciana. Aunque es cierto que los terrenos no constan como inundables según el Plan de Acción Territorial de Riesgo de Inundaciones. El mismo visor cartográfico que cuenta con una capa dana en el que se pueden apreciar todas las zonas inundadas refleja que con diferentes grados de profundidad, la lengua de la Dana alcanzó los terrenos que se pretenden urbanizar.
Unos auténticos canallas sin el más mínimo escrúpulo que, a sabiendas de la existencia de riesgos muy elevados, que pondrían en peligro la integridad de la vida de miles de ciudadanos, siempre priorizan la monetización de sus decisiones.
Como buenos patriotas de banderita cuya única patria es el dinero.
Nunca hay que cansarse de recordar que votar a esta despreciable llena de psicópatas y criminales MATA.
Claramente compensa. Es un mal necesario y los otros peor. La izquierda debe hacer autocrítica.