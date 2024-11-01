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Gobierno usó 2.389 millones de fondos europeos al pago de pensiones por falta de crédito presupuestario

Gobierno usó 2.389 millones de fondos europeos al pago de pensiones por falta de crédito presupuestario

El Tribunal de Cuentas detecta deficiencias en la Cuenta General de 2024 y 1.627 millones de euros pendientes de justificar

| etiquetas: gobierno , tribunal de cuentas , pensiones , fondos europeos
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11 comentarios
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Comentarios destacados:      
XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Pues bien empleados están.

Mejor eso que dárselos a una empresa sanitaria extranjera.
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JohnnyQuest #3 JohnnyQuest
#1 Muy bien, las reglas para los demás.
7 K 74
anarion321 #5 anarion321
#1 Eso, no cuestionemos nada las partidas y las malas formas, que eso no va a llevar en ningún caso a corrupción y fraude.
3 K 34
#9 mancebador
#1 ¿Pero no era que las pensiones son perfectamente sostenibles y que todo era un bulo?
2 K 22
#2 srskiner
Ojo que es un tema muy técnico, no es lo mismo una modificación presupuestaria en la que se acuerda reducir una aplicación e incrementar otra que desviar fondos. Son dos cosas que no tienen absolutamente nada que ver
4 K 49
hazardum #6 hazardum
Desviar fondos es quedarse con la pasta, esto no es eso, si no usar el dinero que tienes en caja para el pago de pensiones, en vez de emitir más deuda. De ahí que el tribunal de cuentas lo haya dado como favorable, aunque dice que se tenía que haber justificado mejor.

A europa, luego se le dará el dinero que no se use para las ayudas, no está regalando dinero, saben perfectamente que dinero tienen que devolverle o no, y se devolverá cuando Europa decida, si es que no se ha gastado antes para ayudas.

Ese es el problema de no poder aprobar presupuestos.
3 K 47
JohnnyQuest #7 JohnnyQuest
#6 El problema de no tener programa de gobierno que atraiga apoyos suficientes.
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pax0r #4 pax0r
1627 millones de euros en putas es mucho incluso para el psoe, no precipitarse!
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#8 omega7767
#4 hay que repoblar el pais que anda la natalidad bajita
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#11 kkculopis
Y a Quiron no les dio nada?
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#10 okeil
Claro, usaron la pasta marcada como europea, válida exclusivamente para pagar cualquier cosa que no sean pensiones, para pagar pensiones ... Es una maldad más de este gobierno, porque un error contable no es posible ...
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menéame