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El Gobierno rechaza que se indemnice al exdiputado Alberto Rodríguez por la retirada de su escaño en el Congreso

El Gobierno rechaza que se indemnice al exdiputado Alberto Rodríguez por la retirada de su escaño en el Congreso

El alto tribunal había condenado a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y 15 días por un delito de atentado contra la autoridad durante una manifestación en 2014, tras ser acusado de propinar una patada a un policía, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros...

| etiquetas: drago , canarias , podemos , congreso , alberto rodriguez
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7 comentarios
14 3 0 K 187 actualidad
Andreham #2 Andreham
Hombre, ni que se subiera a la mesa a gritar y tirar heces sobre sus señorías.

Esto es mil veces más grave, que lo dijo UN POLISIA. Y ellos siempre dicen la verdad.
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manzitor #3 manzitor
#2 Pero siempre, siempre y siempre.
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Spirito #6 Spirito
#2 #3 No sé, os noto como con retintín. ¬¬
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LosLibrosSinTi #1 LosLibrosSinTi *
... si bien aclaró que este reemplazo de la pena principal no afectaba a la pena accesoria, que fue la que finalmente dio lugar a que Rodríguez perdiera su asiento en el Congreso... PERO.... "...recurrió en amparo ante el Constitucional la condena que le impuso el Supremo, que le dio la razón a su recurso al entender que durante el proceso judicial se vulneraron sus derechos fundamentales..." ¿EL GOBIERNO SALTÁNDOSE EL CONSTITUCIONAL? ¡OU YEAH!
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#5 KaBeKa
En los micrófonos de la Cadena Ser el exparlamentario ha criticado que la denegación de su solicitud "no tiene nombre"

La verdad no soy ducho en leyes y no tengo ni idea de si esto es normal, pero si no lo fuera es un despropósito que nadie se haga cargo de firmar la denegación, muy orgullosos de su trabajo no estarán o posibles represalias si se eleva el caso, Bruselas.
A veces se muestra más por lo que se hace que por lo que se dice.
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#7 Tensk
Pero, eh, al menos que se retire su camiseta y la pongan en el techo, junto a los disparos de Tejero.
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#4 casicasi
Se lo tiene merecido por llevar coleta.
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menéame