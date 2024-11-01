El Gobierno rechaza que se indemnice al exdiputado Alberto Rodríguez por la retirada de su escaño en el Congreso

El alto tribunal había condenado a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y 15 días por un delito de atentado contra la autoridad durante una manifestación en 2014, tras ser acusado de propinar una patada a un policía, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros...
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Esto es mil veces más grave, que lo dijo UN POLISIA. Y ellos siempre dicen la verdad.
La verdad no soy ducho en leyes y no tengo ni idea de si esto es normal, pero si no lo fuera es un despropósito que nadie se haga cargo de firmar la denegación, muy orgullosos de su trabajo no estarán o posibles represalias si se eleva el caso, Bruselas.
A veces se muestra más por lo que se hace que por lo que se dice.