El Gobierno rechaza que se indemnice al exdiputado Alberto Rodríguez por la retirada de su escaño en el Congreso

El alto tribunal había condenado a Rodríguez a la pena de prisión de un mes y 15 días por un delito de atentado contra la autoridad durante una manifestación en 2014, tras ser acusado de propinar una patada a un policía, con la pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Y sustituyó la pena de prisión por una multa de 540 euros...