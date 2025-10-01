El Gobierno publica la norma que permite retirar aceite de oliva en caso de sobreoferta

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este martes la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025-2026, que busca prevenir posibles distorsiones en caso de sobreproducción. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la orden, que incluye una posible retirada de producto si hay sobreoferta de aceite. La condición indispensable para activar este mecanismo sería que el nivel de existencias iniciales más las estimaciones de producción alcanzasen el 120% del nivel medio de este sumatorio.