El Gobierno publica la norma que permite retirar aceite de oliva en caso de sobreoferta

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este martes la norma de comercialización del aceite de oliva para la campaña 2025-2026, que busca prevenir posibles distorsiones en caso de sobreproducción. El Boletín Oficial del Estado (BOE) recoge la orden, que incluye una posible retirada de producto si hay sobreoferta de aceite. La condición indispensable para activar este mecanismo sería que el nivel de existencias iniciales más las estimaciones de producción alcanzasen el 120% del nivel medio de este sumatorio.
| etiquetas: boe , aceite de oliva , norma , sobreoferta
En Canadá tienen una de jarabe de arce y en Japón de arroz.
Cuando estaba la botella a 10€ el litro aquí no decían nada ni se hacía nada.
La CNMC dice "La medida puede encarecer los precios y reducir la variedad y calidad del producto."
Gran idea esta,
es de locos
No es cuestión de recursos es cuestión de precios y de la normativa del "ecodiesel" európedo.
Que producen más porque ahora ya no son de "secano" porque se riegan a cholon.
Lo que estaría bien es subir tanto el precio del agua para riego que no compense y dejar ese agua disponible para cultivos que si la necesitan.
Otra cosa es la diferencia de producción de cada parte un año de sequía, más en sequías de 100 días sin precipitación, y un año bueno.
Y la opinión de la CNMC: www.cnmc.es/prensa/comercializacion-aceite-oliva-20251001
Eso si ahora mismo no estoy comprando por el precio, asi que mas vale que tengan cuidado estan hablando de limitar el precio en lo alto cuando alguien como yo no compra porque el precio sigue minimo un 25% por encima.
Igual el precio que quieren limitar es por encima de lo que vale. Y o peor se estan comparando con precio de exportacion para economias que cobran entre 2 y 4 veces mas de sueldo.
¿Como beneficia esto al maroquí?
Que misterio será?
Eso dejó de existir hace mucho aunque haya muchísima gente en Meneame intentando hacernos creer los problemas actuales son por exceso de libertad.