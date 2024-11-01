El Gobierno prorroga los incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos en 2026

Esta iniciativa forma parte del Real Decreto-ley aprobado este martes, que prorroga medidas del escudo social para 2026, entre las que se encuentran otros asuntos en materia de fiscalidad como los incentivos para obras de eficiencia energética y para realizar reformas para rehabilitar viviendas o edificios, con deducciones del 20%, 40% o 60%. Recientemente, el Gobierno acordó poner en marcha el Plan Auto+, por el cual se pondría en marcha una partida de hasta 400 millones de euros para impulsar la demanda de vehículos eléctricos entre clientes