El Gobierno prepara un impuesto del 2% a grandes fortunas para financiar las ayudas a la crianza
Afectará a 500 personas más ricas, recaudará 40 millones de euros y pretende compensar que
la ayuda por el nacimiento de un hijo también la reciben familias ricas
etiquetas
natalidad
impuestos
actualidad
11 comentarios
Comentarios destacados:
#2
Veelicus
No disimules, lo que pasa es que te molesta que suban los impuestos a los muy ricos porque tu eres uno de ellos... bueno igual no, entonces lo que te molesta es ayudar a las familias que tienen hijos porque nadie quiere tenerlos contigo... eso encaja mejor
8
K
116
#3
crob
Y holdings, fundaciones opacas, socimis y sicavs?
1
K
20
#5
Selection
"pretende compensar que la ayuda por el nacimiento de un hijo también la reciben familias ricas"
¿Y no es más fácil corregir esto, y así no arriesgamos que ningún rico tenga, ni el motivo ni la excusa, para sacar el patrimonio del país?
Nos empeñamos en gobernar como putos imbéciles.
2
K
16
#9
Kuruñes3.0
#5
Gracias por no leer la noticia, esto es meneame
1
K
15
#7
HeilHynkel
Ahora saltarán los fatxapobres indignados con que les pongan un impuestos a los ricos para ayudarles a ellos.
0
K
13
#10
johel
*
#7
El argumento habitual suele ser "¡los otros, ayudan a los otros! ¡quitadselo a los otros!" Pero disfrazado.
1
K
23
#4
DayOfTheTentacle
Tant de bo!
0
K
11
#1
YSiguesLeyendo
la PSOE comprando el marco teórico del facherío de "la gran sustitución". qué ascazo!
1
K
11
#6
fralbin
#1
A ver, es una medida de izquierdas, de populista y de mierda porque sale a 9 centimos por menor de 10 años, pero facha tampoco.
0
K
6
#11
CharlesBrowson
de la sanidad y la educacion hemos pasado "es pah lo niñoh" y gñe! cuidado con los oficialistas, no es que se critiquen los impuestos, sino a donde van...porque es mas que evidente que todo se esta desmoronando y la recaudacion precisamente no es baja, a ver pilluelos donde estais metiendo nuestra panoja?
0
K
8
#8
Kuruñes3.0
Así de fácil es. Ahora a ver si hay huevos.
0
K
7
Ver toda la conversación (
11
comentarios)
