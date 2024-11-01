edición general
El Gobierno prepara un impuesto del 2% a grandes fortunas para financiar las ayudas a la crianza

Afectará a 500 personas más ricas, recaudará 40 millones de euros y pretende compensar que la ayuda por el nacimiento de un hijo también la reciben familias ricas

Veelicus #2 Veelicus
No disimules, lo que pasa es que te molesta que suban los impuestos a los muy ricos porque tu eres uno de ellos... bueno igual no, entonces lo que te molesta es ayudar a las familias que tienen hijos porque nadie quiere tenerlos contigo... eso encaja mejor
crob #3 crob
Y holdings, fundaciones opacas, socimis y sicavs?
#5 Selection
"pretende compensar que la ayuda por el nacimiento de un hijo también la reciben familias ricas"

¿Y no es más fácil corregir esto, y así no arriesgamos que ningún rico tenga, ni el motivo ni la excusa, para sacar el patrimonio del país?

Nos empeñamos en gobernar como putos imbéciles.
#9 Kuruñes3.0
#5 Gracias por no leer la noticia, esto es meneame xD
HeilHynkel #7 HeilHynkel
Ahora saltarán los fatxapobres indignados con que les pongan un impuestos a los ricos para ayudarles a ellos.
johel #10 johel *
#7 El argumento habitual suele ser "¡los otros, ayudan a los otros! ¡quitadselo a los otros!" Pero disfrazado.
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
Tant de bo!
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la PSOE comprando el marco teórico del facherío de "la gran sustitución". qué ascazo!
#6 fralbin
#1 A ver, es una medida de izquierdas, de populista y de mierda porque sale a 9 centimos por menor de 10 años, pero facha tampoco.
CharlesBrowson #11 CharlesBrowson
de la sanidad y la educacion hemos pasado "es pah lo niñoh" y gñe! cuidado con los oficialistas, no es que se critiquen los impuestos, sino a donde van...porque es mas que evidente que todo se esta desmoronando y la recaudacion precisamente no es baja, a ver pilluelos donde estais metiendo nuestra panoja?
#8 Kuruñes3.0
Así de fácil es. Ahora a ver si hay huevos.
