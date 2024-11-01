El Gobierno prepara un acto de reparación a Dolores Vázquez, condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof

El Ministerio de Igualdad otorgará el próximo 27 de abril la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad a la mujer, que fue sometida a un escarnio público y estuvo 17 meses en la cárcel por error tras un tratamiento mediático, social y jurídico plagado de estereotipos por su orientación sexual
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Era este?
Julia Otero tuvo la dignidad de disculparse. PIlar Rahola creo que no lo hizo.
Ponte en el lugar del juez. Qué hubiera ocurrido si el juez del caso se hubiera atrevido a absolver a un INOCENTE acusado de asesinato?
Al dia siguiente todos los telediarios/periódicos con el siguiente titular: El juez que deja en libertad a un asesino. Todo el mundo pidiendo la cabeza (figurado) del juez.