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El Gobierno prepara un acto de reparación a Dolores Vázquez, condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof

El Gobierno prepara un acto de reparación a Dolores Vázquez, condenada injustamente por el asesinato de Rocío Wanninkhof

El Ministerio de Igualdad otorgará el próximo 27 de abril la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad a la mujer, que fue sometida a un escarnio público y estuvo 17 meses en la cárcel por error tras un tratamiento mediático, social y jurídico plagado de estereotipos por su orientación sexual

| etiquetas: dolores vázquez , rocío wanninkhof , sonia carabantes , reparación
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4 comentarios
7 2 0 K 76 actualidad
#2 NanakiXIII *
Pues me parece estupendo. Lo que tuvo que aguantar y lo que le costó a esta mujer lo que le metieron encima es para estudiarlo. Y lo gracioso es que aun así no aprendemos. Recordemos casos como "la mirada de un asesino" del ABC a Diego Pastrana, de hace unos años.
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#4 oscarcr80
#2 www.youtube.com/watch?v=IQ11wc1QB8E

Era este?

Julia Otero tuvo la dignidad de disculparse. PIlar Rahola creo que no lo hizo.
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#1 pestiño
Anda! Que el juez "se equivocó" en este caso?
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#3 oscarcr80
En retrospectiva es muy fácil juzgar.

Ponte en el lugar del juez. Qué hubiera ocurrido si el juez del caso se hubiera atrevido a absolver a un INOCENTE acusado de asesinato?
Al dia siguiente todos los telediarios/periódicos con el siguiente titular: El juez que deja en libertad a un asesino. Todo el mundo pidiendo la cabeza (figurado) del juez.
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menéame