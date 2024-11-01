edición general
Al Gobierno no le consta que haya sobrebloqueos, pero "seguirá con atención la evolución de la situación"

El Gobierno no tiene constancia de que se hayan producido sobre bloqueos por parte de LaLiga y Movistar al ejecutar la sentencia que les permite ordenar el bloqueo de direcciones IP desde donde supuestamente se infringe su propiedad intelectual. Tampoco tiene datos oficiales sobre el número de servicios legítimos afectados o el volumen de daños producidos.

lonnegan #1 lonnegan
Porque no lo miran, prefieren no hacerlo y así poder aducir que no les consta.
2 K 28
#4 Leon_Bocanegra
Lo desconozco.
No me consta.
Esos temas me los lleva marido.
2 K 27
Andreham #7 Andreham
Pues si son así de inútiles, que dejen el gobierno a alguien que sí se de cuenta de las cosas.
2 K 24
#3 ombresaco
La liga es la oficialidad, la oficialidad no me informa de que la oficialidad no se excede, ergo no hay exceso
1 K 23
JackNorte #5 JackNorte
Por mucho que se niegue algo la realidad tiende a ser muy persistente.
#2 Pacman
Pacman #2 Pacman
No tiene constancia

Tendrán jeta.
xD
1 K 17
#6 Emotivo
Que no hagan lo que la derecha, que no acusen sin saber nada. No se puede presumir de ética política y acusar sin pruebas
0 K 7
#8 Cntrl
Y esta es la realidad que conocen quienes nos gobiernan
0 K 6

