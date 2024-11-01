Al Gobierno no le consta que haya sobrebloqueos, pero "seguirá con atención la evolución de la situación"

El Gobierno no tiene constancia de que se hayan producido sobre bloqueos por parte de LaLiga y Movistar al ejecutar la sentencia que les permite ordenar el bloqueo de direcciones IP desde donde supuestamente se infringe su propiedad intelectual. Tampoco tiene datos oficiales sobre el número de servicios legítimos afectados o el volumen de daños producidos.
| etiquetas: bloqueos , laliga , cloudflare , movistar , libertad , fútbol , bloqueos ip
No me consta.
Esos temas me los lleva marido.
Tendrán jeta.