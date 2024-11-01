edición general
8 meneos
9 clics
El Gobierno de Meloni recaudará 11.000 millones de bancos y aseguradoras para financiar gasto social y recorte de impuestos

El Gobierno de Meloni recaudará 11.000 millones de bancos y aseguradoras para financiar gasto social y recorte de impuestos

La primera ministra asegura que la Ley de presupuestos es «seria y equilibrada» y fija cuatro objetivos: reforzar la sanidad, aliviar a familias y clase media, apoyar a las empresas y rigor en las cuentas públicas. La ley de Presupuestos que el Gobierno de Giorgia Meloni aprobó este viernes en el Consejo de Ministros nace con la promesa política de apoyar la sanidad, las familias, clase media y empresas. Para ello, cuenta con los 11.000 millones de euros que procederán de bancos y aseguradoras a lo largo del trienio 2026-2028. En la práctica, e

| etiquetas: meloni , italia , impuestos , banca , aseguradoras , gasto social
7 1 0 K 87 actualidad
9 comentarios
7 1 0 K 87 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Impuesto a los bancos?? Comunista!
3 K 70
ElBeaver #3 ElBeaver
#1 pero sí esta era nazi
1 K 13
obmultimedia #5 obmultimedia
#3 Viendo la deriva de Trump, se lo ha pensado mejor :troll:
0 K 11
oceanon3d #8 oceanon3d
#1 Empieza a virarae la tortilla; no le salen las cuentas.
0 K 8
Jakeukalane #6 Jakeukalane *
Joe, sí que hay bancos o_o a más de un banco por persona sale
1 K 21
Dramaba #7 Dramaba
#6 No hombre, no. Son bancos y aseguradoras...
0 K 10
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
NazionalComunista
0 K 14
yoma #2 yoma
Unos recaudan a los bancos y otros les regalan dinero. :troll:
0 K 11
#4 dsj
Malditos nazis comunistas
0 K 10

menéame