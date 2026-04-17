El Gobierno llevará al Constitucional las medidas pactadas entre PP y Vox contrarias a la ley en Extremadura

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado este viernes que el Gobierno llevará al Constitucional todo lo que sea «discriminatorio y contrario a derecho» en el pacto entre PP y Vox en Extremadura. «Nosotros somos la garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria, ni en materia de memoria».