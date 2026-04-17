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El Gobierno llevará al Constitucional las medidas pactadas entre PP y Vox contrarias a la ley en Extremadura

El Gobierno llevará al Constitucional las medidas pactadas entre PP y Vox contrarias a la ley en Extremadura

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha avanzado este viernes que el Gobierno llevará al Constitucional todo lo que sea «discriminatorio y contrario a derecho» en el pacto entre PP y Vox en Extremadura. «Nosotros somos la garantía de que no va a haber recortes de derechos en ninguna materia, ni en materia sanitaria, ni en materia de memoria».

| etiquetas: gobierno , tc , vox , pp , extremadura
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4 comentarios
18 4 0 K 144 actualidad
alfre2 #2 alfre2
Ahora va a resultar que hay una ley de obligado cumplimiento que deja como niñerías absurdas todo el relato de las políticas de ultraderecha. Pues que sus huestes disfruten lo votado, que solo les va a servir para sentarlos en la poltrona y que el resto siga igual.

Bueno, igual seguro que no. En el camino les recortarán algún que otro derecho. Por descontado!
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Tarod #3 Tarod
Paripe. Los acuerdos políticos no tiene ninguna validez jurídica.
Si intentan legislar entonces si. Pero no es más que otro paripe de cara a la galería.
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Dene #1 Dene
ya están tardando
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#4 kkculopis
Pero a ver Bolaños, pero que haces? Déjalos con todos los recortes. Si es la única forma que se den cuenta que votan al meteorito.
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menéame