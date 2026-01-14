edición general
El Gobierno español invirtió 11.300 millones en transporte en 2025, la cifra más alta en 13 años

El Ministerio de Transportes invirtió en 2025 casi 11.300 millones en infraestructuras de transporte, la cifra más alta en los últimos 13 años, y de ellos la mitad se dedicaron al ferrocarril, según ha explicado el ministro, Óscar Puente, en un coloquio en el Club Siglo XXI.

jonolulu
Por poner contexto, que veo mucho carroñero de izquierda y derecha que no han dejado ni enfriarse los cuerpos buscando rédito político, produciéndome profundo asco.

No niego que la inversión en mantenimiento deba mejorarse, PERO...
6
Mediorco
#2 Si, la vía además había sido renovada en ese tramo hace seis meses. Hay que dejar que la investigación siga su curso.
3
Skiner
#2 Por mucho mantinimiento que gastes y hagas, es muy difícil preveer que se van a chocar 2 trenes de frente como ha sucedido.
Veremos que explicación le encuentran a eso que es bastante raro.
0
#15 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 No han chocado dos trenes.
Ha descarrilado un tren por la rotura de una vía por fatiga de materiales según las primeras investigaciones

El segundo tren pasó después chocando con los vagones descarrilados
0
Skiner
#15 Han chocado 2 trenes es lo que hay, que primero se cayó uno y luego choco el otro es irrelevante.
Esperate que las investigaciones no son tan rápidas, tardarán semanas o meses.
Hay que dejar que trabajen los profesionales.
0
desastrecolosal
#2 Poniendo la tirita antes de la herida.
0
jonolulu
#6 ¿Te parece poca herida el segundo accidente de alta velocidad en la historia en todo el mundo? Yo voy más a quien solo vienen a hurgar en esa herida por la carroña
2
CheliO_oS
#7 Con este diste en hueso, es de los que más está aprovechando.
1
#14 Maikimaik
#7 No hagas caso, tu comentario era más que pertinente.
0
Songji
#2 A ver, conociendo el nido de enchufes y latrocinio que es ADIF, que para eso lo crearon y sacaron así esos miles de millones del control fiscalizador de Hacienda, no se puede descartar que sea su culpa por haber dado las obras a amiguetes y haberlas validado sin haberlas revisado bien. Particularmente, he tenido contacto con técnicos de ADIF y la falta de profesionalidad y ganas de trabajar es acojonante. Y al contrario que los funcionarios, son gente que debe sus buenos sueldos y su…   » ver todo el comentario
2
#5 Chiapela
mantenimiento de boquilla.
1
#1 Chiapela
pues han debido gastarlo en enchufar amigos y familiares. En mantenimiento, desde luego, no
6
DrEvil
#1 Bueno, han sacado a algunas de las calles. Un tal Ábalos utilizó sus contactos para ello. Es un bien social...
3
oceanon3d
#1 ¿No te da un poco de vergüenza entrar en un foro como este para comentar "sinsutancias" como esta?

Ademas tienes un positivo de Pozz ...doble recomo de patata.
0
CharlesBrowson
invirtió o "hinvirtió", es todo tirar del hilo :popcorn:
0
#10 dclunedo
Hay que cambiar la canción. "Perro, Perro tiene el culo blanco porque su TV se la lava bien......." :troll:
0

