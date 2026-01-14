El Gobierno español invirtió 11.300 millones en transporte en 2025, la cifra más alta en 13 años

El Ministerio de Transportes invirtió en 2025 casi 11.300 millones en infraestructuras de transporte, la cifra más alta en los últimos 13 años, y de ellos la mitad se dedicaron al ferrocarril, según ha explicado el ministro, Óscar Puente, en un coloquio en el Club Siglo XXI.
| etiquetas: ferrocarril , tren , españa , adif , renfe
No niego que la inversión en mantenimiento deba mejorarse, PERO...
Veremos que explicación le encuentran a eso que es bastante raro.
Ha descarrilado un tren por la rotura de una vía por fatiga de materiales según las primeras investigaciones
El segundo tren pasó después chocando con los vagones descarrilados
Esperate que las investigaciones no son tan rápidas, tardarán semanas o meses.
Hay que dejar que trabajen los profesionales.
Ademas tienes un positivo de Pozz ...doble recomo de patata.