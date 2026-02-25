El gobierno de EEUU da un ultimátum a Anthropic para eliminar las restricciones de seguridad de su IA

El Departamento de Defensa de Estados Unidos le dio hasta el viernes a la empresa californiana Anthropic para que acepte el uso militar sin restricciones de su inteligencia artificial por parte del Pentágono. El director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, se reunió el martes con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Pentágono. En el centro del conflicto está la negativa de Anthropic a permitir que sus modelos de IA se utilicen para la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses o en sistemas armamentísticos totalmente autónomos.