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El Gobierno duda entre presentar los Presupuestos de 2026 o iniciar los de 2027 ante la incertidumbre internacional

El Gobierno ya no afirma con rotundidad que presentarán sí o sí las cuentas públicas para este año.

| etiquetas: presupuestos , 2026 , 2027
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#1 VFR
Otro cambio de opinión :troll:
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menéame