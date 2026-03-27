El Gobierno defiende la actuación policial en la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye

La Delegación del Gobierno en Madrid señala que la actuación policial en el distrito de Usera-Villaverde en la que fueron detenidas siete personas, entre ellas el exdiputado regional de Podemos Serigne Mbaye, se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados. Los hechos se iniciaron tras un aviso en el que se alertaba de que podía estar produciéndose el robo de un vehículo por parte de dos individuos.
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x.com/Miquel_R/status/2037252442446864444
Que cada uno juzge las imágenes por si mismo.
Pero eh, votenme a mi que si no viene la ultraderecha
Si es que la gente tiene mucha maldad.
Al parecer, habían unos sujetos merodeando unos coches y la policía por un aviso va e intentó identificarlos, se… » ver todo el comentario