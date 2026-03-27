El Gobierno defiende la actuación policial en la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye

La Delegación del Gobierno en Madrid señala que la actuación policial en el distrito de Usera-Villaverde en la que fueron detenidas siete personas, entre ellas el exdiputado regional de Podemos Serigne Mbaye, se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados. Los hechos se iniciaron tras un aviso en el que se alertaba de que podía estar produciéndose el robo de un vehículo por parte de dos individuos.