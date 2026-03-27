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El Gobierno defiende la actuación policial en la detención del exdiputado de Podemos Serigne Mbaye

La Delegación del Gobierno en Madrid señala que la actuación policial en el distrito de Usera-Villaverde en la que fueron detenidas siete personas, entre ellas el exdiputado regional de Podemos Serigne Mbaye, se enmarcó en las funciones de prevención, identificación e intervención ante una situación que escaló de tensión por la negativa y resistencia de varios implicados. Los hechos se iniciaron tras un aviso en el que se alertaba de que podía estar produciéndose el robo de un vehículo por parte de dos individuos.

| etiquetas: gobierno , defiende , actuación , policial , detención , exdiputado , podemos
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7 comentarios
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Harkon #1 Harkon *
Dejo el video de los periodistas de El Salto diario, en el que se ve dicha intervención junto a la estrangulación, con un mataleón, de el periodista de El Salto

x.com/Miquel_R/status/2037252442446864444

Que cada uno juzge las imágenes por si mismo.

Pero eh, votenme a mi que si no viene la ultraderecha
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#5 MenéameApesta
Parecen de desokupa en vez de policías.
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Javi_Pina #3 Javi_Pina
A ver la detención fue totalmente correcta como puede apreciarse  media
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#2 laruladelnorte
Jupol ha rechazado «sin matices» que la intervención pueda calificarse como una «redada racista», algo que aseguran están intentando creer para deshumanizar y criminalizar a la Policía.

Si es que la gente tiene mucha maldad. ¬¬
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cocolisto #7 cocolisto
La policía actuando como una banda de desalmados.
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eltoloco #4 eltoloco
Yo sigo sin entender cuál es el motivo de la detención ?(
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Battlestar #6 Battlestar *
#4 Yo sigo sin entender como la gente sigue sin saber cuál es el motivo de la detención. Ayer con las primeras informaciones no estaba muy claro, pero ahora mismo la información ya ha aparecido unas cuantas veces. Aunque...bueno, viendo que los meneos que llegan a portada hablan de "redada racista" pues pensándolo bien, tampoco es tan raro que la gente no sepa el motivo.

Al parecer, habían unos sujetos merodeando unos coches y la policía por un aviso va e intentó identificarlos, se…   » ver todo el comentario
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menéame