El Gobierno compensará a los gestores de SAREB, el ‘Banco Malo’: Hipoges y Aliseda, en manos de fondos proisraelíes

El pasado 6 de octubre saltaba la noticia de que el Gobierno de España compensará a los gestores del conocido como ‘Banco Malo’, la SAREB, por los “perjuicios” que haya podido conllevar la donación de 40.000 viviendas a la nueva empresa estatal de vivienda SEPES. En 2012 por el aquel entonces ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de Mariano Rajoy, Luis de Guindos (PP), que aseguraba al crear el ‘banco malo’ que “no tendría costes para el contribuyente”, llegando a aventurar que daría “una rentabilidad del 15%”