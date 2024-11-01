edición general
El Gobierno compensará a los gestores de SAREB, el ‘Banco Malo’: Hipoges y Aliseda, en manos de fondos proisraelíes

El pasado 6 de octubre saltaba la noticia de que el Gobierno de España compensará a los gestores del conocido como ‘Banco Malo’, la SAREB, por los “perjuicios” que haya podido conllevar la donación de 40.000 viviendas a la nueva empresa estatal de vivienda SEPES. En 2012 por el aquel entonces ministro de Economía, Industria y Competitividad del Gobierno de Mariano Rajoy, Luis de Guindos (PP), que aseguraba al crear el ‘banco malo’ que “no tendría costes para el contribuyente”, llegando a aventurar que daría “una rentabilidad del 15%”

#1 mcfgdbbn3 *
¿Estaban regalando los pisos a los israelíes, es que no tienen suficiente con el territorio "tomado prestado" de Palestina? :palm:
frankiegth #3 frankiegth
#1. The Age of Tentacles...  media
Spirito #4 Spirito *
#1 La avaricia de los canallas avariciosos parece que no tiene fin.

Tambien digo que la avaricia es una debilidad humana, no solo de los mata-niños de corbata.
#2 perica_we
vaya... banco malo y además capitaneado por "fondos buitre" :roto2:
#5 Framax
A precio actual, no a precio del 2012. Y seguramente, pisos que no se podran vender en 2030 sin reforma previa.
