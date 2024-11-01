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El Gobierno canario dice que buscar qué empresas se han librado de pagar multas medioambientales paralizaría su gestión

El Gobierno canario dice que buscar qué empresas se han librado de pagar multas medioambientales paralizaría su gestión

El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), corre el riesgo de perder hasta 15 millones de euros por dejar caducar multas medioambientales. Y según ha contestado vía transparencia a Canarias Ahora, buscar el nombre de las empresas que cometieron esas infracciones sería una labor tan extraordinaria que paralizaría por completo la actividad del departamento público que las denunció, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN).

| etiquetas: canarias , medio ambiente , multas , fernando clavijo , corrupción
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5 comentarios
10 1 0 K 126 politica
Sr.No #3 Sr.No
Hacer mi trabajo paralizaría mi trabajo.

CC y PP dixit.

Y la gente sigue votando a estos inútiles?
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#5 Albarkas
Que poca vergüenza
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sotillo #1 sotillo
Cuanto sobres para ocultar
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Andreham #4 Andreham
Pero recordad, hay que meter en la cárcel a quien roba dos móviles de 1500€, para eso hay que destinar todos los recursos necesarios.
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arka #2 arka
"Gestionar la administración supone una gestión imposible de administrar."
Grandes Gestores INC
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menéame