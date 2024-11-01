El Gobierno canario dice que buscar qué empresas se han librado de pagar multas medioambientales paralizaría su gestión

El Gobierno de Canarias, conformado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), corre el riesgo de perder hasta 15 millones de euros por dejar caducar multas medioambientales. Y según ha contestado vía transparencia a Canarias Ahora, buscar el nombre de las empresas que cometieron esas infracciones sería una labor tan extraordinaria que paralizaría por completo la actividad del departamento público que las denunció, la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural (ACPMN).