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El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, mantiene congelada desde hace casi dos años la proposición de ley del PP que permitiría a guardias civiles y policías acceder a una jubilación anticipada y mejores condiciones laborales por la peligrosidad de su trabajo

| etiquetas: mesa del congreso , profesión de riesgo , guardia civil , policía naci
9 1 2 K 71 politica
16 comentarios
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Comentarios destacados:      
Javi_Pina #8 Javi_Pina
Sin quitarle merito a los policías, primero deberian estar los albañiles considerados profesiones de riesgo ya que el ratio de muertes y lesiones es abrumadoramente mas alto.
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Glidingdemon #13 Glidingdemon
Ya lo cantaba el lichis, mata más gente el tabaco que los aviones, y como #8 más albañiles anualmente que policías, militares y guardias civiles todos juntos, y se jubilan antes y como nuevos. Yo les bajaba hasta el sueldo y los jubilaba con 70 como pide la patronal, Isidoro y Aznar adornito de mesa. Total son quien defiende a esa gente
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celyo #14 celyo
#8 Ahí quizás aumentaría las inspecciones de trabajo y aumentar bastantes las multas a los empresarios, y seguro que bajan esas muertes.
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ombresaco #15 ombresaco
#8 Lesiones, casi seguro. En caso de muertes, es absluto o relativo al número de miembros de cada grupo?
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Javi_Pina #16 Javi_Pina
#15 El ratio de muertes de albañiles es casi diez veces mas alta que el de cuerpos de seguridad  media
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Andreham #11 Andreham *
Fácil y sencillo: la Guardia Civil se disuelve, ya que es un régimen militar policial, y sus miembros se convierte en policías, nacionales por supuesto ya que operan en todo el país.

Así sólo hay que permitir a la Policía Nacional ser profesión de riesgo (que lo son) y listos.

Con el dinero ahorrado de tener una organización arcaica y complementaria da de sobra para pagarles las prejubilaciones a esta gente, que es lo que quieren.

Por cierto, jubilaciones buenas; no como las de esos rojos que han trabajado toda su vida como curritos y ahora quieren cobrar sus 1500€ de pensión. Esos son los que nos ahogan a impuestos, no la benemérita.
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ombresaco #2 ombresaco
71 veces lo ha propuesto el gobierno actual? o lo pide el PP cuando está en la oposición pero tampoco lo aprobaba mientras gobernaba?

Si es la opción B, es una actitud que me recuerda a los acuerdos con el Vaticano cuya revisión es imprescindible para el PSOE cuando está en la oposición pero cuando gobierna "no es el momento" o "hay otras prioridades"
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YoSoyTuPadre #4 YoSoyTuPadre *
#2 Lo pone al final del artículo:

"El pasado 29 de abril anunciaron un preacuerdo con la Secretaría de Estado de Seguridad para avanzar en el reconocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo. El acuerdo incluía la creación de una mesa técnica y un calendario de reuniones previstas para mayo, junio, julio y septiembre."

Resumen, el gobierno está en proceso de hacerlo y está en negociaciones, es un proceso complicado por todas las implicaciones que tiene, pero el PP necesitaba quitar una noticia aprovechando la muerte de los dos guardias civiles :palm:
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ombresaco #6 ombresaco
#4 Eso no es la fecha de las 70 veces anteriores
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YoSoyTuPadre #7 YoSoyTuPadre *
#6 No, pero están elaborando desde marzo (no abril) los pasos para implementarl las medidas de ese reconocimiento, de qué sirve aprobar que son profesión de riesgo si no se crean las condiciones para implementarlo, es absurdo, que van lentos y con casi dos años de retraso, pues sí, pero el artículo parece que el gobierno se niega a hacerlo y no es cierto

www.uniongc.org/la-plataforma-de-policias-y-guardias-civiles-inicia-co
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Kantinero #3 Kantinero
.....................que la chaqueta de un guardia civil
Alguien lo inventaría por algo
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Rogue #12 Rogue
Profesión de riesgo es ser albañil subido en un andamio a varios metros de altura por 50€ al día, y a veces sin dar de alta en la SS.
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tricionide #5 tricionide
ya sabes cuando te presentas a la oposicion lo que es un guardia civil
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#10 Cuchifrito
Deberia reconocerse pero por puestos, no tiene ningún sentido que se jubile antes por peligrosidad a un guardia civil que este en una oficina.
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Catacroc #1 Catacroc
La noticia no es tan sencilla como la pintan. Nunca.
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#9 Sacapuntas
Se me cae un mito. Eso de la vocación de servicio a la patria ya no es lo que mueve a un Guardia Civil a jugarse la vida, sino el ocio y el negocio. Será mejor que civilicen el cuerpo.
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menéame