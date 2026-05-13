El Gobierno bloquea por 71ª vez el reconocimiento de la Guardia Civil como profesión de riesgo días después de la muerte de dos agentes en Huelva

La Mesa del Congreso, donde PSOE y Sumar tienen mayoría, mantiene congelada desde hace casi dos años la proposición de ley del PP que permitiría a guardias civiles y policías acceder a una jubilación anticipada y mejores condiciones laborales por la peligrosidad de su trabajo
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Así sólo hay que permitir a la Policía Nacional ser profesión de riesgo (que lo son) y listos.
Con el dinero ahorrado de tener una organización arcaica y complementaria da de sobra para pagarles las prejubilaciones a esta gente, que es lo que quieren.
Por cierto, jubilaciones buenas; no como las de esos rojos que han trabajado toda su vida como curritos y ahora quieren cobrar sus 1500€ de pensión. Esos son los que nos ahogan a impuestos, no la benemérita.
Si es la opción B, es una actitud que me recuerda a los acuerdos con el Vaticano cuya revisión es imprescindible para el PSOE cuando está en la oposición pero cuando gobierna "no es el momento" o "hay otras prioridades"
"El pasado 29 de abril anunciaron un preacuerdo con la Secretaría de Estado de Seguridad para avanzar en el reconocimiento de Policía Nacional y Guardia Civil como profesión de riesgo. El acuerdo incluía la creación de una mesa técnica y un calendario de reuniones previstas para mayo, junio, julio y septiembre."
Resumen, el gobierno está en proceso de hacerlo y está en negociaciones, es un proceso complicado por todas las implicaciones que tiene, pero el PP necesitaba quitar una noticia aprovechando la muerte de los dos guardias civiles
www.uniongc.org/la-plataforma-de-policias-y-guardias-civiles-inicia-co
Alguien lo inventaría por algo