El Gobierno de Ayuso, que recortó el presupuesto para violencia de género, pide ahora ayuda a Moncloa

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, más financiación para la lucha contra la violencia de género en todos los municipios de la región, a pesar de los constantes recortes ejercidos por el Gobierno autonómico a este respecto.
| etiquetas: cam , ayuda , gobierno , violencia , género
Reduzco servicios financiados por la autonomía para poder bajar impuestos a mis ricos, y luego pido que los servicios de mis ciudadanos, los paguen el resto de los españoles.
Eso tiene un nombre
Madrid nos roba