El Gobierno de Ayuso, que recortó el presupuesto para violencia de género, pide ahora ayuda a Moncloa

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha exigido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, más financiación para la lucha contra la violencia de género en todos los municipios de la región, a pesar de los constantes recortes ejercidos por el Gobierno autonómico a este respecto.

Comentarios destacados:    
#1 Alcalino
Es un clásico.

Reduzco servicios financiados por la autonomía para poder bajar impuestos a mis ricos, y luego pido que los servicios de mis ciudadanos, los paguen el resto de los españoles.

Eso tiene un nombre

Madrid nos roba
13
sotillo #8 sotillo
#1 Municipios de Madrid que la mayoría no colaboran con biogen y que reducen todo lo que va en esa dirección, tienen el Gobierno efectivo y próximo de la mayoría de ayuntamientos y vez de dar una lección de gobierno a los socialistas están dando una clase magistral de todo lo que no se debería hacer si piensas en beneficio de los de vecinos y no solo de sus amigos
0
QRK #3 QRK
Encima de psicópata una inútil para la sociedad.
2
#6 Galton
¡Fuego!... gritó la pirómana... que vengan los bomberos... :wall:
1
Jointhouse_Blues #10 Jointhouse_Blues
#6 ¿Bomberos? También les recortó el presupuesto, ¿no?
0
#5 Nasser
El nivel de cara dura es impresionante, pero el votonto se lo traga todo y es feliz con las payasadas de la sicópata que les roba hasta el alma sin que se den cuenta.
1
makinavaja #2 makinavaja
Es que es encantadora... :-D :-D :-D
0
#4 Suleiman
Y así todo.... Recorta y luego pide ayuda. Pero perro Sanxe terrorista y dictador!
0
Gry #7 Gry
#4 Pues como en Valencia, el responsable es Sánchez por no aplicarles el 155. :troll:
2
Sr.No #9 Sr.No
Y lo acabará desviando / malversando para pagar a sus jefes de Quiron.
0

