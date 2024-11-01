edición general
El Gobierno de Ayuso proclama Metro de Madrid como "el mejor del mundo" pese a que ni rankings ni premios lo avalen

El Gobierno de Ayuso proclama Metro de Madrid como "el mejor del mundo" pese a que ni rankings ni premios lo avalen

La Comunidad de Madrid recupera lemas triunfales de tiempos de Esperanza Aguirre, cuando la red del suburbano vivió una de las mayores expansiones de su historia, para contrarrestar las críticas actuales por las aglomeraciones en sus estaciones.

19 comentarios
Comentarios destacados:    
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Los mejores rankings manipulados, los de Madrid. xD
4 K 71
Dragstat #6 Dragstat
Hasta el día que dejen de gobernar la región, y pasará entonces a ser el peor del mundo.
1 K 37
Macadam #1 Macadam
Los mejores empujadores...
1 K 25
#3 tromperri
Es el PP, la verdad da igual.
1 K 23
Ankor #5 Ankor
Ya se inventaras los premios, las estadisticas ya lo hacen.
International Metro award.
Colegio de Caminos de Madrid.
Union transportistas publicos.

Yoquese. Premios pagados por Madrid, ya lo han hecho anteriormente.
1 K 22
#11 bibubibu
Para los pulseritas, todo lo de Madrid es lo mejor del mundo mundial, el resto de provincias sólo estamos para servirles a los zeñoritoz y poco más.
1 K 19
lobotomico2 #8 lobotomico2
El metro cada vez esta peor. Sin aire acondicionado, tiempos de espera mas amplios y vagones llenos.

Pero lo que vende es tener el abono transporte barato para todos.
1 K 17
#7 concentrado
Vuelve el paletismo :palm:
0 K 15
devilinside #2 devilinside
Una polla, no sirven cervezas en él
0 K 12
Chinchorro #13 Chinchorro
#2 Ui que no. Será que no has pasado por estaciones medianas con bares dentro.
0 K 12
SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones *
Madrid cada vez se parece más a la España franquista, dónde todo era lo mejor del mundo, o garrote vil.
0 K 12
#19 Jodere
#12 Es que es la España Franquista del siglo XXI.
0 K 5
MoñecoTeDrapo #15 MoñecoTeDrapo
Para una abuela sus nietos son los mejores del mundo. Esto es lo mismo. Hay cosas reales que se le pueden afear al perro de Espe.
0 K 11
#17 Tensk
Y Caballero dice que la de Vigo es la mejor Navidad del mundo. En fin.
0 K 11
camvalf #16 camvalf
Con lo guapa y elegante que es no necesita más. Además que me decís del pedazo ático donde habita...
0 K 10
#14 AlexGuevara
Con billetes a 1 euro, subvencionado gracias los impuestos de todos los españoles, al menos una parte del mérito es de todos
0 K 7
Blackat #18 Blackat
Los mejores rankings de mierda los de madrid :

-Mejor ranking de ancianos asesinados
-Mejor ranking de comida basura Rodilla
-Mejor ranking de servicios medicos tercermundistas.


Madri gana por goleada...las mejores goleadas , tambien las de madri...como los fusilamientos, el garrote vil y la represion.

No pondre ya nada de la monarquia corrupta...por que ahi tambien son mas ladrones que nadie.
0 K 6

