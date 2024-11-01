·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7842
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
5202
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
4306
clics
Menéame cumple 20 años
4477
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3556
clics
Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes
más votadas
1201
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
931
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
711
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
774
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
555
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
16
meneos
18
clics
El Gobierno de Ayuso descarta irregularidades en Torrejón y presume de las listas de espera
La Consejería madrileña de Sanidad rechaza los audios del ex CEO de Ribera y tilda de “satisfactoria” la evolución de las listas de espera en el hospital.
|
etiquetas
:
ayuso
,
sanidad
,
listas de espera
,
ribera salud
11
5
2
K
131
Madriléame
16 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
5
2
K
131
Madriléame
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#7
Antipalancas21
#6
Ser una hija de frutas y del PP en Madrid esta bien visto, los abducidos con las cañas, le votan aunque los este llevando a ellos y sus familiares al cementerio con su política de sanidad.
1
K
31
#1
Sandman
Movimiento de Liberación, ¿donde estás?
1
K
22
#10
TheIpodHuman
#1
calla, esos son unos disidentes...
0
K
15
#4
Antipalancas21
La hija de frutas esta creyendo que la puede meter continuamente, es la peor en politica que hay.
0
K
20
#6
Don_Pixote
#4
lleva mintiendo tres legislaturas y ganando por mayoria, se ve que funciona
1
K
10
#9
tierramar
Enfoquemos bien, ¿para quién gobierna Ayuso?: para Quiron, Ribera, fondos de inversión, NO para la ciudadanía. Por tanto, claro que presume de las listas de espera:
les dice a sus contratistas que todo va bien: "se incrementan los beneficios gracias a la acumulación en las listas de espera"
Los discursos de Ayuso para los madrileños, es para engañarles a favor de sus contratistas: "no hay irregularidades en Torrejon".
0
K
17
#12
TheIpodHuman
¡CHOPRESA! Os lo juro por Snoopy no me esperaba esa respuesta de la Marquesa de Quiron... ¡circulen, aqui no ha pasado nada!
0
K
15
#8
smilo
Los sobres siguen llegando no? Pues todo correcto, circulen
0
K
12
#16
jonolulu
Satisfactoria la evolución dice... Se han dejado en torno a 130 millones de euros de sobrecostes sobre el contrato de concesión en los últimos 5 años. Gran gestión
0
K
12
#5
obmultimedia
Esa misma consejera que esta de viaje en EEUU reunida con los lobbys de la sanidad privada.
0
K
11
#3
ayatolah
*
Clero que la evolución de las listas de espera son satisfactorias.
Ribera Salud
está totalmente satisfecho.
0
K
10
#11
troymclure
Habla para los mermados de sus votantes
0
K
9
#2
Don_Pixote
Comunismo o Sanidad Privada
0
K
7
#13
cKr1
Y felicitación sottovoce incluida por lo bien gestionado, pero que se corten un poco no dejando pasar móviles.
0
K
7
#14
alkalin
Aún me recuerdo como en medio de la pandemía, afincada en un hotel se quejaba de que ni como Presidenta de la CAM podía comprarse un piso própio.
Los tiempos han cambiado, las listas de espera aumentan y ella ha pasado de la habitación de un hotel a un dúplex.
Claro que todo
le
va bien.
0
K
7
#15
oceanon3d
#14
Y a pasear con su churri en un Maserati diesel horteras ... no te olvides del Maserati
0
K
8
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Los tiempos han cambiado, las listas de espera aumentan y ella ha pasado de la habitación de un hotel a un dúplex.
Claro que todo
leva bien.