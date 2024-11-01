edición general
El Gobierno de Ayuso descarta irregularidades en Torrejón y presume de las listas de espera

El Gobierno de Ayuso descarta irregularidades en Torrejón y presume de las listas de espera

La Consejería madrileña de Sanidad rechaza los audios del ex CEO de Ribera y tilda de “satisfactoria” la evolución de las listas de espera en el hospital.

etiquetas: ayuso , sanidad , listas de espera , ribera salud
16 comentarios
Antipalancas21
#6 Ser una hija de frutas y del PP en Madrid esta bien visto, los abducidos con las cañas, le votan aunque los este llevando a ellos y sus familiares al cementerio con su política de sanidad.
Sandman
Movimiento de Liberación, ¿donde estás?
TheIpodHuman
#1 calla, esos son unos disidentes... :troll: xD
Antipalancas21
La hija de frutas esta creyendo que la puede meter continuamente, es la peor en politica que hay.
Don_Pixote
#4 lleva mintiendo tres legislaturas y ganando por mayoria, se ve que funciona
tierramar
Enfoquemos bien, ¿para quién gobierna Ayuso?: para Quiron, Ribera, fondos de inversión, NO para la ciudadanía. Por tanto, claro que presume de las listas de espera: les dice a sus contratistas que todo va bien: "se incrementan los beneficios gracias a la acumulación en las listas de espera" Los discursos de Ayuso para los madrileños, es para engañarles a favor de sus contratistas: "no hay irregularidades en Torrejon".
TheIpodHuman
¡CHOPRESA! Os lo juro por Snoopy no me esperaba esa respuesta de la Marquesa de Quiron... ¡circulen, aqui no ha pasado nada! :troll:
smilo
Los sobres siguen llegando no? Pues todo correcto, circulen
jonolulu
Satisfactoria la evolución dice... Se han dejado en torno a 130 millones de euros de sobrecostes sobre el contrato de concesión en los últimos 5 años. Gran gestión
obmultimedia
Esa misma consejera que esta de viaje en EEUU reunida con los lobbys de la sanidad privada.
ayatolah
Clero que la evolución de las listas de espera son satisfactorias. Ribera Salud está totalmente satisfecho.
troymclure
Habla para los mermados de sus votantes
Don_Pixote
Comunismo o Sanidad Privada
cKr1
Y felicitación sottovoce incluida por lo bien gestionado, pero que se corten un poco no dejando pasar móviles.
alkalin
Aún me recuerdo como en medio de la pandemía, afincada en un hotel se quejaba de que ni como Presidenta de la CAM podía comprarse un piso própio.

Los tiempos han cambiado, las listas de espera aumentan y ella ha pasado de la habitación de un hotel a un dúplex.

Claro que todo le va bien.
oceanon3d
#14 Y a pasear con su churri en un Maserati diesel horteras ... no te olvides del Maserati
