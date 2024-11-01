El Gobierno asciende a general al jefe de la UCO y motiva su salida de la unidad

El Consejo de Ministros aprobará mañana martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste Arenillas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, avanzan a elDiario.es fuentes del instituto armado. El ascenso conlleva la salida de Yuste de la unidad especializada, entre cuyos cometidos tiene el de las investigaciones más importantes en materia de corrupción.