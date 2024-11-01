edición general
El Gobierno asciende a general al jefe de la UCO y motiva su salida de la unidad

El Consejo de Ministros aprobará mañana martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste Arenillas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, avanzan a elDiario.es fuentes del instituto armado. El ascenso conlleva la salida de Yuste de la unidad especializada, entre cuyos cometidos tiene el de las investigaciones más importantes en materia de corrupción.

Dene #4 Dene
Y no sería mejor jubilarlos a todos? a estos y al 90% de los jueces "afectos al régimen" que todavía sufrimos..
2 K 42
#9 mancebador *
#4 Claramente, así podríamos tener una buena dictadura bolivariana con jueces que no molesten al gobierno.
0 K 10
#3 rogerillu
Patada para arriba y problema de otro.
1 K 22
frg #7 frg
#3 Mucho mejor tomando decisiones de general que en su actual cargo. La ley de Peter sospechó se cumple desde que era cabo.
1 K 23
elsnons #1 elsnons
Pronto ascenderán a todos los demás integrantes.
1 K 21
Torrezzno #2 Torrezzno
Me recuerda a la serie de "anatomia de un instante" cuando Adolfo Suarez manda a los regidores que iban a votar en contra de añadir la octava ley fundacional de vacaciones el dia de la votación.
0 K 20
La Rosa Nostra {0x1f339} {0x1f52b}
La Rosa Nostra {0x1f339} {0x1f52b}
0 K 19
vorotas #5 vorotas
Una amiga mía que trabaja en Alemania, me comentaba que si en un departamento de su empresa se querían quitarse a un paquete de enmedio, la mejor manera era ascendiéndolo. Mismo método han aplicado ahí.
1 K 16
pitercio #12 pitercio
Pepe y PSOE comparten mecanismo, lo único que quieren cambiar piezas para que el producto resultante se adapte a sus especificaciones favoritas.
0 K 12
#10 JotaMcnulty *
#_8 si rechaza el ascenso le llamarás facha. Como si no conociéramos la clase de personajazo que estás hecho
0 K 9
Fumanchu #6 Fumanchu
puede no querer el ascenso, es legítimo
0 K 7
frg #8 frg *
#6 "La pela es la pela".

Frase achacada a los catalanes pero que realmente está grabada en el reverso de las pulseras de españa con el lema "todo por la patria"

Si rechaza el ascenso pago cena y chupitos.
1 K 29

menéame