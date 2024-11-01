El Gobierno asciende a general al jefe de la UCO y motiva su salida de la unidad

El Consejo de Ministros aprobará mañana martes el ascenso a general de brigada del coronel Rafael Yuste Arenillas, jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, avanzan a elDiario.es fuentes del instituto armado. El ascenso conlleva la salida de Yuste de la unidad especializada, entre cuyos cometidos tiene el de las investigaciones más importantes en materia de corrupción.
Frase achacada a los catalanes pero que realmente está grabada en el reverso de las pulseras de españa con el lema "todo por la patria"
Si rechaza el ascenso pago cena y chupitos.