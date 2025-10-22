Gobierno alemán busca solución a crisis de chips que amenaza la producción de Volkswagen

edición general
El Gobierno alemán expresó este miércoles su preocupación por las posibles dificultades en la cadena de suministro de chips para el sector automovilístico germano, y aseguró que conversa con todos los actores para buscar una solución, después de que Volkswagen advirtiera de es posible que tenga que reducir la producción debido a problemas en el abastecimiento de semiconductores.

#1 fremen11
Qué cojan los de las lavadoras....
#2 Penetrator
#1 O que dejen de ponerle un puto chip a todo.
#7 solojavi
#2 ¿Y renunciar a cobrar precios astronómicos por los repuestos más básicos?
Prefieren dejar de fabricar automóviles a tomar una medida de ese tipo, su mercado de los repuestos es muy jugoso y no van a renunciar a él.
#8 Macadam
#2 sólo con los de las vacunas tendrían para aburrir
#6 luckyy
#1 según Úrsula los rusos los ponían a todo y les iba bien
#5 OrialCon_Darkness
Anda, ahora resulta que el bujero de más de 10 mil millones es por culpa de los chís y, no de su gestión de mierda...
#4 makinavaja
Tienen que reducir la producción porque las ventas les caen en picado, y porque tienen unos números rojos de cuidado... pero que no pongan excusas....
