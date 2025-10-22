Gobierno alemán busca solución a crisis de chips que amenaza la producción de Volkswagen

El Gobierno alemán expresó este miércoles su preocupación por las posibles dificultades en la cadena de suministro de chips para el sector automovilístico germano, y aseguró que conversa con todos los actores para buscar una solución, después de que Volkswagen advirtiera de es posible que tenga que reducir la producción debido a problemas en el abastecimiento de semiconductores.
Prefieren dejar de fabricar automóviles a tomar una medida de ese tipo, su mercado de los repuestos es muy jugoso y no van a renunciar a él.