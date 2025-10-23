·
“Gitanos de mierda”: al banquillo por un delito de odio contra una pareja en un bar de Gijón
El procesado afronta tres meses de cárcel y el pago de 4.600 euros en multas e indemnizaciones
etiquetas
juicio
delito de odio
gitanos
actualidad
#1
doppel
si a mi me llaman eso, yo también denunciaría.
