“Gitanos de mierda”: al banquillo por un delito de odio contra una pareja en un bar de Gijón

El procesado afronta tres meses de cárcel y el pago de 4.600 euros en multas e indemnizaciones

#1 doppel
si a mi me llaman eso, yo también denunciaría.
