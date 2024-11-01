·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Twitch en directo
×
más visitadas
10777
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
10338
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
6477
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
6113
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
5056
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
más votadas
685
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
542
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
296
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
307
LaLiga bloquea globalsign.com, impidiendo que navegadores verifiquen webs HTTPS
603
Ni Visa, ni Airbnb, ni Netflix: así vive un juez en la lista negra de Trump
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
77
clics
Gianpierre, peruano con cuatro trabajos en España: 'Es lo que me toca; si quiero crecer, tengo que esforzarme cada día'
'Hoy en día es la mejor manera de llegar a la gente', comenta sobre su proyecto como creador de contenidos.
|
etiquetas
:
españa
,
perú
3
1
1
K
36
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
1
K
36
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Catacroc
Por fin han encontrado el inmigrante que nos roba los trabajos.
6
K
86
#2
txepel
*
Creador de contenido y otros eufemismos no son trabajos Gianpierre. Operario y ya, no pasa nada, pero céntrate.
5
K
57
#4
Noeschachi
#2
Eufemismo de Juan Pedro
0
K
11
#5
YeahYa
He compartido el artículo por el tufo neoliberal enmascarado en una historia de superación. Digno de estudio.
0
K
20
#6
Edheo
#5
Romantizar la precariedad, para que los que acaparan la riqueza, tengan un motivo para conmoverse con sus vasallos.
Pero de poco sirve... saldrán a los medios, para decirnos que.... "nadie quiere trabajar".
Y nadie señala el hecho de que... ellos, viven a cuerpo de rey, sin trabajar.
1
K
27
#7
Jonako
Pero qué cuatro trabajos ni qué cuatro trabajos?????
0
K
9
#3
Andreham
No caballero, le toca bastante más, pero el sistema está creado para que el 90% de lo que le toca se lo quede Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates. Específicamente.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Pero de poco sirve... saldrán a los medios, para decirnos que.... "nadie quiere trabajar".
Y nadie señala el hecho de que... ellos, viven a cuerpo de rey, sin trabajar.