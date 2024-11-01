edición general
Gianpierre, peruano con cuatro trabajos en España: 'Es lo que me toca; si quiero crecer, tengo que esforzarme cada día'

'Hoy en día es la mejor manera de llegar a la gente', comenta sobre su proyecto como creador de contenidos.

Catacroc #1 Catacroc
Por fin han encontrado el inmigrante que nos roba los trabajos.
#2 txepel *
Creador de contenido y otros eufemismos no son trabajos Gianpierre. Operario y ya, no pasa nada, pero céntrate.
Noeschachi #4 Noeschachi
#2 Eufemismo de Juan Pedro
YeahYa #5 YeahYa
He compartido el artículo por el tufo neoliberal enmascarado en una historia de superación. Digno de estudio.
Edheo #6 Edheo
#5 Romantizar la precariedad, para que los que acaparan la riqueza, tengan un motivo para conmoverse con sus vasallos.
Pero de poco sirve... saldrán a los medios, para decirnos que.... "nadie quiere trabajar".
Y nadie señala el hecho de que... ellos, viven a cuerpo de rey, sin trabajar.
#7 Jonako
Pero qué cuatro trabajos ni qué cuatro trabajos?????
Andreham #3 Andreham
No caballero, le toca bastante más, pero el sistema está creado para que el 90% de lo que le toca se lo quede Elon Musk, Jeff Bezos o Bill Gates. Específicamente.
