edición general
7 meneos
12 clics
Getxo incorporará el origen de los detenidos en sus informes policiales para reforzar la transparencia

Getxo incorporará el origen de los detenidos en sus informes policiales para reforzar la transparencia

Desde la Policía Municipal de Getxo, esta decisión se enmarca en una estrategia orientada a reforzar la transparencia informativa y combatir la desinformación. El jefe de la Policía Local, Tomás Santín, defendió la iniciativa señalando que responde a la necesidad de “evitar bulos que vinculan inmigración y delincuencia”, especialmente en un contexto en el que gran parte de la ciudadanía se informa a través de redes sociales. La memoria policial presentada ya incorpora este nuevo criterio, incluyendo datos sobre la procedencia...

| etiquetas: getxo , policía municipal , ertzaintza , delincuencia , euskadi
5 2 0 K 80 actualidad
5 comentarios
5 2 0 K 80 actualidad
Andreham #2 Andreham
Vale, ¿incorpora su nivel de estudios, su salario o grupo profesional (y no, caco no cuenta como empleo :troll: ), dónde vive actualmente, la profesión o nivel de estudios de sus padres, y otro montón de datos?

¿O por qué debería de importar más de dónde es a lo que tiene en los pantalones, por ejemplo?
4 K 52
#4 diablos_maiq *
#2 seguramente será porque los partidiarios de cierta ideología no dejan de dar la matraca con el tema e Insisten en que hay una conspiración "buenista" para ocultar ese dato
0 K 10
Thornton #5 Thornton
#1 No os alarméis. El criterio será vascos y no vascos. Su racismo va más allá del color de la piel. Ya sabési aquello del RH especial. :-D
0 K 20
#3 Almirantecaraculo
Solo el origen? Para mayor transparencia podríamos poner los ingresos, profesión, religión, partido político y/o ideología.
Y luego podemos ponerles un brazalete con por ejemplo, una media luna, o una bandera arcoiris o una estrella de David.
Y si se portan mal los mandamos a un campo a qué se concentren.
Es más, habría que buscar una solución, una solución final.......
1 K 14

menéame