Getxo incorporará el origen de los detenidos en sus informes policiales para reforzar la transparencia

Desde la Policía Municipal de Getxo, esta decisión se enmarca en una estrategia orientada a reforzar la transparencia informativa y combatir la desinformación. El jefe de la Policía Local, Tomás Santín, defendió la iniciativa señalando que responde a la necesidad de “evitar bulos que vinculan inmigración y delincuencia”, especialmente en un contexto en el que gran parte de la ciudadanía se informa a través de redes sociales. La memoria policial presentada ya incorpora este nuevo criterio, incluyendo datos sobre la procedencia...
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¿O por qué debería de importar más de dónde es a lo que tiene en los pantalones, por ejemplo?
www.elcorreo.com/bizkaia/margen-derecha/getxo-seguira-directrices-ertz
Y luego podemos ponerles un brazalete con por ejemplo, una media luna, o una bandera arcoiris o una estrella de David.
Y si se portan mal los mandamos a un campo a qué se concentren.
Es más, habría que buscar una solución, una solución final.......