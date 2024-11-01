Getxo incorporará el origen de los detenidos en sus informes policiales para reforzar la transparencia

Desde la Policía Municipal de Getxo, esta decisión se enmarca en una estrategia orientada a reforzar la transparencia informativa y combatir la desinformación. El jefe de la Policía Local, Tomás Santín, defendió la iniciativa señalando que responde a la necesidad de “evitar bulos que vinculan inmigración y delincuencia”, especialmente en un contexto en el que gran parte de la ciudadanía se informa a través de redes sociales. La memoria policial presentada ya incorpora este nuevo criterio, incluyendo datos sobre la procedencia...