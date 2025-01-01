La gestión privada de los bosques puede aumentar el riesgo de megaincendios

En terrenos industriales privados la distribución homogénea y concentrada de árboles aumenta el riesgo de megaincendio porque este tipo de disposición favorece la velocidad de propagación de las llamas. Una continuidad vertical conocida como ‘combustibles de escalera’. Comparado con bosques públicos, tienen un 1,5 más probabilidades de sufrir un incendio de alta gravedad según un nuevo estudio liderado por Universidades de Utah, California, Berkeley y el Servicio Forestal de EE.UU.
- Paper (abierto): doi.org/10.1111/gcb.70400
bosquesplantaciones monoespecie en fila India
Galicia es muy bonito desde lejos con tanto árbol hasta que miras de cerca y ves que es todo una enorme plantación de pinos y eucaliptos.