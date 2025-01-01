edición general
La gestión privada de los bosques puede aumentar el riesgo de megaincendios

En terrenos industriales privados la distribución homogénea y concentrada de árboles aumenta el riesgo de megaincendio porque este tipo de disposición favorece la velocidad de propagación de las llamas. Una continuidad vertical conocida como ‘combustibles de escalera’. Comparado con bosques públicos, tienen un 1,5 más probabilidades de sufrir un incendio de alta gravedad según un nuevo estudio liderado por Universidades de Utah, California, Berkeley y el Servicio Forestal de EE.UU.

- Paper (abierto): doi.org/10.1111/gcb.70400

#1 DonaldBlake *
Mira, justo como la gestión privada del reparto de alimentos en Gaza, que aumenta el riesgo de morir tiroteado o bombardeado. :calzador:
XtrMnIO #2 XtrMnIO
Gestión privada = Sin gestión.
Eibi6 #7 Eibi6 *
#2 no, la gestión existe, lo que pasa es que se basa solamente en maximizar beneficios a base de montar unos polvorines del copón a base de montar bosques plantaciones monoespecie en fila India
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Coño, pues que usen la mano invisible para que sujete la manguera.
Cosmos1917 #4 Cosmos1917 *
La gestión privada solo sirve para ganar dinero, el resto es totalmente secundario. Dejar que la "gestión privada" se encargue de algo tan importante como es esto, en una sociedad normal debería estar considerado como terrorismo medioambiental.
autonomator #5 autonomator
Sé que hay gente que está investigando los pliegos de concurso para la prevención y extinción de incendios de las comunidades autónomas.A pesar de que las plataformas de consulta son complicadas y poco resolutivas adrede.
x.com/SoyMmadrigal/status/1957847861296553992
Gry #6 Gry
Deberían dejar de calificar como bosques las plantaciones de árboles.

Galicia es muy bonito desde lejos con tanto árbol hasta que miras de cerca y ves que es todo una enorme plantación de pinos y eucaliptos. :-P
