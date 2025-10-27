La gente tiene menos hijos. Su decisión está transformando la economía mundial [EN]

La escasez de mano de obra, la disminución del número de consumidores jóvenes y la creciente ola de jubilados mayores cuestionarán las suposiciones básicas del capitalismo global: "darle la vuelta a la pirámide poblacional altera el modelo de negocio". Es difícil predecir qué sucederá cuando no ha ocurrido nunca antes. Las familias numerosas tienen menos sentido en la economía actual: "realmente te perjudica económicamente". "El costo de oportunidad para mi carrera o mi educación por tener más hijos es muy alto, la economía tendrá que cambiar"
#3 No creo que se tengan menos hijos porque "se mueren menos", esa razón está superada hace decadas.
Correcto, hace décadas que se mueren menos y que se tienen menos.
#3 y porque no puede tenerlos porque no tiene donde meterlos
#4 promover, por ejemplo, que los parques empresariales e industriales tengan una o dos guarderías, por ejemplo, ayudaría a la natalidad ya que el "donde los meto" no es ninguna broma.
#5 en Europa el tema de la natalidad está ya solucionado, solo hay que ver como van los números ....
El apocalipsis no va a llegar.
Eso que tu dices solo ha ocurrido durante las crisis, y si pasa, aumenta el paro, aumentan los deficits y aumentan los problemas.
"Japón ha estado décadas estancado y la población decreciendo desde 2012."
Claro, por eso se ha disparado su deuda, es una situación insostenible en el tiempo.
¿ Datos ?
Solo con el 0.3% del PIB mundial se solucionan el hambre y la pobreza del mundo. Fuente -> Libro escrito por ex-director del CNI español
Solo 28 personas (curiosamente todas octogenarias) tienen el 50% de toda la riqueza de España. Fuente -> Forbes
Luego claro, están esos imbéciles por definición, que en las urnas tienen como compañeros de votos a esta gente, por ejemplo.
Eso es cierto pero el problema no es que no se pueda, es que no se quiere. Y es básicamente porque el que invierte 10€ en cualquier sitio quiere que le devuelva, no solo más de lo que invirtió, sino que si le das de vuelta 9€ no te va a dejar 10€ más porque todo se basa en el crecimiento y el rendimiento.
Hoy en día quién tiene hijos es por qué realmente tiene un sentimiento muy fuerte de ser mamá o papá. Porque hay que tener muchas ganas con las dificultades que acarrea. En su lugar muchos optan por tener un perrito, o dos. Y así vemos como en las ciudades hay cada vez más… » ver todo el comentario
Joder, la gente de todo el mundo se ha vuelto aporófoba, porque ahora opina que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad. Me pregunto cómo harán los defensores del derecho de hacer nacer a las proles en la pobreza o la precariedad de Menéame para poner negativos, reportes y strikes a toda la población mundial.
