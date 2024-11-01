edición general
La gente que creció en la década de los 80 y 90 sufren el síndrome de "la falacia de la llegada" por culpa de los finales felices

La falacia de la llegada se trata de la creencia errónea de que alcanzar determinados objetivos marcará el final del malestar y el inicio de una felicidad duradera. Ben-Shahar ha sido muy crítico con el papel que jugaron los relatos culturales de los años 80 y 90, a los que califica como un “veneno cultural”. Bajo esta falacia, se construyen pensamientos como: “cuando consiga este trabajo todo se arreglará” o “cuando gane cierta cantidad de dinero dejaré de preocuparme”. Y esto hace que la felicidad sea un destino y no un estilo de vida.

20 comentarios
skaworld #6 skaworld
Insidias!....Pfff yo soy de los 80-90 y finales felices me han hecho pocos....
andando #7 andando
Esta gente no vio Marco
#9 Hynkel
#7 Podrían haber aprovechado para modernizarlo. :troll:  media
skaworld #14 skaworld
#7 #9 #10 O "Ana y los 7" q no tengo ni idea de como acababa pero no negareis que descubrirte viendola, triste era un rato largo
skaworld #20 skaworld
#18 ¡Quieres decir que es aun peor! ¡Que aun hay 4 capitulos mas!
Ed_Hunter #15 Ed_Hunter
#9 eso sería una secuela, el regreso desde los Andes a los Apeninos.
#10 A_S
#7 David el gnomo
#2 XXguiriXX
A mi me pasa lo contrario. Consigo un objetivo y siento cierto desconsuelo, como cuando te terminas una serie que te gustaba mucho. Creo que hay un término técnico para eso.
Imag0 #8 Imag0
Uy! Con lo bien que me vendría a mi un final feliz ahora mismo... :roll:
#1 mcfgdbbn3 *
¿Cuál es el final feliz, el de -- LISTA DE PELÍCULAS ELIMINADA -- ...?

La lista que tenía:
ǝןqɐuı̣ɯɹǝʇuI ɐı̣ɹoʇsı̣H ɐן ǝp pǝuʍoןןɐqɐɔ# ןǝ 'ṕnɐʇɐ ןǝp ɐןnɔ́ı̣ןǝd ɐן ǝp ןǝ 'uoppǝƃɐɯɹⱯ ǝp ןǝ 'ouǝnq ɯı̣ןɯǝɹƃ ןɐ ́oʌǝןן ǝs ǝnb ןǝ soן 'ı̣qɯɐꓭ

Texto para ciegos con lector de texto:
Bambi, los el que se llevó al gremlim bueno, el de Armageddon, el de la película del ataúd, el #caballowned de la Historia Interminable
#3 Leclercia_adecarboxylata
#1 Por favor, ¿Puedes no hacer spoilers? Tengo pendiente ver Bambi.
#4 mcfgdbbn3 *
#3: Vale, modificaré el mensaje.

Ya está, editado, los que lo quieran ver sólo tienen que hacer el pino o pedir ayuda a Wayne Szalinski.
#5 Leon_Bocanegra
#3 uy pues como te cuenten lo de la madre de bambi, que tristeza cuando muere.
#13 mcfgdbbn3
#3: De todas maneras hay que poner lo del caballo: www.youtube.com/watch?v=mJAR6ZsyzMw #Caballowned
eltxoa #11 eltxoa
una de las frases en los diálogos de series y películas usanas que más odio es cuando dicen "everything's gonna be ok"

no, acaba mal.
borteixo #16 borteixo
Poca broma con esto, creo que es muy cierto y pesa bastante en la situación actual que vivimos de insatisfacción más allá de los factores fundamentales como redes sociales o esta fase infernal que ha alcanzado nuestro gran amigo el capitalismo.
CerdoJusticiero #12 CerdoJusticiero *
Claro, coño, eso es una cosa que nos pasa únicamente a los criados entre los 80 y los 90, porque las películas de Marisol y su puta madre tenían siempre finales muy tristes que blindaron a nuestros padres contra la decepción y contra la errónea sensación de que te roban los frutos de tu esfuerzo 4 bastardos bien situados.

En fin, La Razón larrazoneando.
borteixo #17 borteixo
#12 nosotros hemos chupado mucho más audiovisual que ellos.
CerdoJusticiero #19 CerdoJusticiero
#17 También hemos chupado un pelín más de decepción, ¿no?
