La gente que creció en la década de los 80 y 90 sufren el síndrome de "la falacia de la llegada" por culpa de los finales felices

La falacia de la llegada se trata de la creencia errónea de que alcanzar determinados objetivos marcará el final del malestar y el inicio de una felicidad duradera. Ben-Shahar ha sido muy crítico con el papel que jugaron los relatos culturales de los años 80 y 90, a los que califica como un “veneno cultural”. Bajo esta falacia, se construyen pensamientos como: “cuando consiga este trabajo todo se arreglará” o “cuando gane cierta cantidad de dinero dejaré de preocuparme”. Y esto hace que la felicidad sea un destino y no un estilo de vida.