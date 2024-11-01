La falacia de la llegada se trata de la creencia errónea de que alcanzar determinados objetivos marcará el final del malestar y el inicio de una felicidad duradera. Ben-Shahar ha sido muy crítico con el papel que jugaron los relatos culturales de los años 80 y 90, a los que califica como un “veneno cultural”. Bajo esta falacia, se construyen pensamientos como: “cuando consiga este trabajo todo se arreglará” o “cuando gane cierta cantidad de dinero dejaré de preocuparme”. Y esto hace que la felicidad sea un destino y no un estilo de vida.
| etiquetas: final , feliz , falacia , llegada
La lista que tenía:
ǝןqɐuı̣ɯɹǝʇuI ɐı̣ɹoʇsı̣H ɐן ǝp pǝuʍoןןɐqɐɔ# ןǝ 'ṕnɐʇɐ ןǝp ɐןnɔ́ı̣ןǝd ɐן ǝp ןǝ 'uoppǝƃɐɯɹⱯ ǝp ןǝ 'ouǝnq ɯı̣ןɯǝɹƃ ןɐ ́oʌǝןן ǝs ǝnb ןǝ soן 'ı̣qɯɐꓭ
Texto para ciegos con lector de texto:
Bambi, los el que se llevó al gremlim bueno, el de Armageddon, el de la película del ataúd, el #caballowned de la Historia Interminable
Ya está, editado, los que lo quieran ver sólo tienen que hacer el pino o pedir ayuda a Wayne Szalinski.
no, acaba mal.
En fin, La Razón larrazoneando.