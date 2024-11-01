La Generalitat 'salvó' al CEU de hasta 600.000 euros de multa "por desconocer la ley" al embalsamar cadáveres irregularmente

La Universidad Cardenal Herrera-CEU se salvó de una multa de hasta 601.012,10 euros por una infracción “muy grave” de la normativa sanitaria tras haber embalsamado durante años más de 650 cadáveres con personal no cualificado. Según la resolución de la Generalitat, “el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”. Unos argumentos llamativos si se comparan con la actuación de otros organismos sancionadores, como Tráfico, Inspección de Trabajo o la Agencia Tributaria.
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La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU UCH)[3] es una universidad española privada, católica, con sede en Valencia y campus en Alfara del Patriarca (Valencia), Castellón de la Plana y Elche (Alicante).
La Fundación CEU San Pablo fue creada y es propiedad de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).
La ACdP entiende, además, que la acción en la vida pública no puede contemplarse como algo separado de la vida espiritual del conjunto de sus miembros y de cada uno de ellos en particular.
No se yo si alguien que no separa las ideas de la secta Católica de la vida pública puede ser un buen medico...
Entonces el amor, las herencias del abuelo que desconocías, las burdas imitaciones de sellos o los jaguar que te crecen en los garajes te exoneran