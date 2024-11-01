La Generalitat 'salvó' al CEU de hasta 600.000 euros de multa "por desconocer la ley" al embalsamar cadáveres irregularmente

La Universidad Cardenal Herrera-CEU se salvó de una multa de hasta 601.012,10 euros por una infracción “muy grave” de la normativa sanitaria tras haber embalsamado durante años más de 650 cadáveres con personal no cualificado. Según la resolución de la Generalitat, “el desconocimiento normativo por parte de la entidad interesada y la falta de intencionalidad en su incumplimiento”. Unos argumentos llamativos si se comparan con la actuación de otros organismos sancionadores, como Tráfico, Inspección de Trabajo o la Agencia Tributaria.