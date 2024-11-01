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Un general del Ejército de EE. UU. que supervisaba Ucrania dejó mapas clasificados en un tren y abusó del alcoho

Un general del Ejército de EE. UU. que supervisaba Ucrania dejó mapas clasificados en un tren y abusó del alcoho

Según se informa, un general del Ejército dejó documentos clasificados sobre Ucrania en un tren, lo que ha suscitado una gran preocupación por la seguridad en torno a unos mapas que fueron recuperados...

| etiquetas: estados , unidos , ucrania , borracho , perder , mapas
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9 comentarios
18 3 0 K 245 actualidad
#4 MenéameApesta
Los que decían que lo de que había generales de la OTAN en Ucrania era un bulo no aparecerán por aquí.
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josde #8 josde
#4 De la OTAN o de EE.UU. no es lo mismo.
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HeilHynkel #5 HeilHynkel
Eso de perder los planes, es muy de nazis y fascistas.

es.wikipedia.org/wiki/Incidente_Mechelen

Un avión alemán que trasladaba a un oficial de la Wehrmacht se estrelló en Bélgica, cerca de la antigua ciudad de Vucht, actualmente integrada en la municipalidad de Maasmechelen. El oficial llevaba documentos confidenciales referidos al Fall Gelb (Caso Amarillo), el plan para un futuro ataque alemán a Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el norte de Francia. …   » ver todo el comentario
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themarquesito #7 themarquesito
#5 También es cosa de americanos esto de perder papeles importantes:

en.wikipedia.org/wiki/Special_Order_191
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Milmariposas #1 Milmariposas
Mortadelo y Filemón lo hacían mejor y mucho más divertido! xD
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mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata *
Leyendo la entradilla entiendo que se encontró unos mapas y los dejo bien colocados y ordenados en un tren, y luego se folló una botella de vodka.
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Gry #6 Gry
¿El ejercito de los EEUU todavía usa mapas de papel? o_o
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josde #9 josde
#6 Con tanta guerra no tendrá para comprar tabletas. xD
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ipanies #2 ipanies
Esperando la película!!!!
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menéame