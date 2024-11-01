Un general del Ejército de EE. UU. que supervisaba Ucrania dejó mapas clasificados en un tren y abusó del alcoho

Según se informa, un general del Ejército dejó documentos clasificados sobre Ucrania en un tren, lo que ha suscitado una gran preocupación por la seguridad en torno a unos mapas que fueron recuperados...
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es.wikipedia.org/wiki/Incidente_Mechelen
Un avión alemán que trasladaba a un oficial de la Wehrmacht se estrelló en Bélgica, cerca de la antigua ciudad de Vucht, actualmente integrada en la municipalidad de Maasmechelen. El oficial llevaba documentos confidenciales referidos al Fall Gelb (Caso Amarillo), el plan para un futuro ataque alemán a Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y el norte de Francia. … » ver todo el comentario
en.wikipedia.org/wiki/Special_Order_191