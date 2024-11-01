General de división estadounidense, Randy Manner, sobre el discurso de Hegseth respecto a la guerra con Irán: “Esas son las palabras de un posible criminal de guerra” [ENG]  

El general de división Randy Manner condena la retórica reciente del secretario de Defensa en torno a la guerra con Irán. También desmonta como falsa la afirmación del presidente de que EE. UU. tiene una cantidad ilimitada de munición, y habla de cómo la guerra afecta a la preparación militar de Estados Unidos en todo el mundo.
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"Sin reglas de enfrentamiento absurdas, sin meternos en pantanos de construcción de naciones."
"Sin ejercicios de construcción de democracia, sin guerras políticamente correctas, muerte y destrucción desde el cielo todo el día."
"Seguiremos presionando. Seguiremos avanzando, sin cuartel, sin piedad para nuestros enemigos."
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