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General de división estadounidense, Randy Manner, sobre el discurso de Hegseth respecto a la guerra con Irán: “Esas son las palabras de un posible criminal de guerra” [ENG]

General de división estadounidense, Randy Manner, sobre el discurso de Hegseth respecto a la guerra con Irán: “Esas son las palabras de un posible criminal de guerra” [ENG]  

El general de división Randy Manner condena la retórica reciente del secretario de Defensa en torno a la guerra con Irán. También desmonta como falsa la afirmación del presidente de que EE. UU. tiene una cantidad ilimitada de munición, y habla de cómo la guerra afecta a la preparación militar de Estados Unidos en todo el mundo.

| etiquetas: randy , manner , hegseth , criminal , de , guerra
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3 comentarios
15 3 0 K 154 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Qué vas a esperar de un borracho del que habla mal hasta su propia madre.
2 K 53
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso *
Secretario de Guerra que para algo cambiaron el nombre del Departamento
1 K 40
#1 Grahml *
Palabras de Hegseth a las que se refiere el general:

"Sin reglas de enfrentamiento absurdas, sin meternos en pantanos de construcción de naciones."

"Sin ejercicios de construcción de democracia, sin guerras políticamente correctas, muerte y destrucción desde el cielo todo el día."

"Seguiremos presionando. Seguiremos avanzando, sin cuartel, sin piedad para nuestros enemigos."
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En las guerras sí hay…   » ver todo el comentario
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