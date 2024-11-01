La Generación Z ya no quiere trabajar para Amazon, Apple o Google. El 76% apuesta por carreras radicalmente opuestas a la programación

Muchos jóvenes están dejando de ver las grandes tecnológicas como un destino laboral atractivo y están priorizando empleos que ofrezcan estabilidad, salud mental y mejores condiciones de vida; sectores como la sanidad, la educación o la administración pública ganan terreno mientras el modelo aspiracional de Silicon Valley pierde fuerza frente al deseo de horarios razonables, seguridad y una vida menos marcada por el agotamiento.