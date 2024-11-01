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La Generación Z ya no quiere trabajar para Amazon, Apple o Google. El 76% apuesta por carreras radicalmente opuestas a la programación

La Generación Z ya no quiere trabajar para Amazon, Apple o Google. El 76% apuesta por carreras radicalmente opuestas a la programación

Muchos jóvenes están dejando de ver las grandes tecnológicas como un destino laboral atractivo y están priorizando empleos que ofrezcan estabilidad, salud mental y mejores condiciones de vida; sectores como la sanidad, la educación o la administración pública ganan terreno mientras el modelo aspiracional de Silicon Valley pierde fuerza frente al deseo de horarios razonables, seguridad y una vida menos marcada por el agotamiento.

| etiquetas: generación , quiere , trabajar , amazon , apple , google
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5 comentarios
2 0 0 K 29 actualidad
#1 woke *
Y ahora será mucho peor porque, en las primeras etapas de la IA, solo te exigirán producir y entregar trabajos a un ritmo frenético.
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#2 hackerman
Quieren ser tiktokers, youtubers, e influensers
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Falk #4 Falk
#2 como los de mi gen que querían ser futbolistas, de eso siempre ha habido
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ipanies #3 ipanies
Todo el mundo diciendo que la IA va a programar todo de aquí a mes y medio y nos extrañamos de que los zagales no quieran tirar años de formación para ser sustituidos antes de terminar?!?!?!
Habrá que preguntarle a la IA a ver qué piensa ella...
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borteixo #5 borteixo
Tanatorios, dependencia, cuidados y peluquerías de mascotas
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menéame