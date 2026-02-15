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Gaza sufre "la mayor crisis de huérfanos de la historia moderna"

Gaza sufre "la mayor crisis de huérfanos de la historia moderna"

Al menos 17.000 niños han sido privados de ambos padres desde octubre de 2023. "Estos niños viven en condiciones trágicas, muchos de ellos obligados a refugiarse en tiendas de campaña destrozadas o casas destruidas, en una ausencia casi total de asistencia social y apoyo psicológico". "Me mata verlos correr detrás de los camiones de agua, que tengan que luchar por la comida en los comedores comunitarios: quiero que vivan como cualquier otro niño en este mundo, merecen continuar su educación, jugar".

| etiquetas: gaza , huérfanos , mayor , crisis , historia , moderna
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2 comentarios
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frankiegth #1 frankiegth *
Ahora solo falta que la extrema derecha española se atreva a catalogar, a todos los niños y niñas huerfanos de Gaza, de "menas".

A las personas menores de edad no acompañadas, niños y niñas que han perdido a sus padres en un exterminio investigado como genocidio, no se las puede seguir insultando ni desamparando llamándolas despectivamente : "menas".
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#2 El_dinero_no_es_de_nadie
Será porque en la historia moderna las parejas tienen un hijo o dos, mientras que en esos países tienen siete o nueve.
Esa desproporción no ocurre en Ucrania, Serbia u otro país es guerra.
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menéame