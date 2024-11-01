Los gastos de luz, gas, agua y transporte aumentaron 600% en el Area Metropolitana de Buenos Aires desde que asumió Javier Milei

Un hogar tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destinó en julio $193.329 para cubrir los servicios de luz, gas, agua y transporte, según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA y el CONICET. El gasto se incrementó 597% desde diciembre de 2023. El gas natural con un alza del 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El transporte público con un incremento del 770%, mientras que la electricidad y el agua subieron 351% y 362%. La canasta de servicios básicos tuvo un aumento del 40%.