Los gastos de luz, gas, agua y transporte aumentaron 600% en el Area Metropolitana de Buenos Aires desde que asumió Javier Milei

Un hogar tipo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) destinó en julio $193.329 para cubrir los servicios de luz, gas, agua y transporte, según un relevamiento del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP de la UBA y el CONICET. El gasto se incrementó 597% desde diciembre de 2023. El gas natural con un alza del 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. El transporte público con un incremento del 770%, mientras que la electricidad y el agua subieron 351% y 362%. La canasta de servicios básicos tuvo un aumento del 40%.

fareway #1 fareway
Ahora que da conciertos imagino que se la suda completamente.
2
fareway #5 fareway
pobre alcama, soñando con que en España suben los precios como en el titular...
1
sotillo #4 sotillo
Poco me parece para lo león que es
0
#3 El_dinero_no_es_de_nadie *
En un año la canasta de servicios básicos tuvo un aumento del 40%.
¿Eso es más o menos de lo que subía antes?

Ese es el dato que hay que comparar y no lo da el artículo
0
alcama #2 alcama
En Argentina , las subidas de precios es por culpa del Gobierno.
En España es por culpa de los empresarios y el capitalismo
6
hdblue #6 hdblue
#2 jijiji.

A, perdón, que lo dices en serio?

MWAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA,AAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJJAJAJAJAJAJJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJ…   » ver todo el comentario
3

