Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro

La guerra en Irán ya se paga en Asturias a pie de surtidor. El litro de gasóleo ha alcanzado ya los 2 euros en una estación de servicio de Cangas del Narcea, un umbral que devuelve al Principado a los peores recuerdos de la crisis energética de 2022 y que da la medida de la velocidad con la que se está trasladando el conflicto de Oriente Medio al bolsillo de conductores, transportistas y empresas.
| etiquetas: gasolina , precio , asturias
A rio revuelto ganancia de pescadores
Pero justo ahora, no:
es.investing.com/commodities/brent-oil
Hoy ha subido hasta 120$, pero ha bajado 30$ en unas horas.
Hoy se había disparado y vuelve el precio de ayer