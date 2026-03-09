edición general
14 meneos
16 clics
Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro

Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro

La guerra en Irán ya se paga en Asturias a pie de surtidor. El litro de gasóleo ha alcanzado ya los 2 euros en una estación de servicio de Cangas del Narcea, un umbral que devuelve al Principado a los peores recuerdos de la crisis energética de 2022 y que da la medida de la velocidad con la que se está trasladando el conflicto de Oriente Medio al bolsillo de conductores, transportistas y empresas.

| etiquetas: gasolina , precio , asturias
12 2 0 K 142 actualidad
5 comentarios
12 2 0 K 142 actualidad
efectogamonal #1 efectogamonal *
Las lobbies están especulando, porque el petróleo ha bajado a mínimos históricos después de un conflicto y por lo que sea, ningún medio se ha hecho eco aun.

A rio revuelto ganancia de pescadores {0x1f525}
3 K 60
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
#1 Me temo que ese precio es del West Texas Intermediate (WTI) que es el que usan en yankilandia. Suele ser más barato.

Pero justo ahora, no:
es.investing.com/commodities/brent-oil

Hoy ha subido hasta 120$, pero ha bajado 30$ en unas horas.
1 K 23
efectogamonal #4 efectogamonal *
#3 La tendencia es a la baja, que lo mismo igual va a tener algo que ver con que Irán va a permitir el paso por el estrecho a todos los que no sean USA e Israel, pero bueno, solo son suposiciones {0x1f525}
2 K 47
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 De momento el precio sigue más alto que hace dos días.

Hoy se había disparado y vuelve el precio de ayer
0 K 11
#2 rbrn
Nice...
0 K 10

menéame