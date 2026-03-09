Las gasolineras asturianas, disparadas: el precio del diesel supera ya a la gasolina y en Cangas del Narcea alcanza los 2 euros por litro

La guerra en Irán ya se paga en Asturias a pie de surtidor. El litro de gasóleo ha alcanzado ya los 2 euros en una estación de servicio de Cangas del Narcea, un umbral que devuelve al Principado a los peores recuerdos de la crisis energética de 2022 y que da la medida de la velocidad con la que se está trasladando el conflicto de Oriente Medio al bolsillo de conductores, transportistas y empresas.